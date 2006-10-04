پل پهلوي كرج در زمره آثار ملي قرار گرفت

ناصر خليفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: اين پل بنا به ضرورت در سال 1335 توسط وزارت طرق و شوارع در مجاورت قلعه تاريخي صمصام و پل قديمي كرج ساخته شده است.

وي افزود: ضرورت احداث اين پل به قديمي بودن پل تاريخي كرج بازمي گردد زيرا در آن زمان تنها پل ارتباطي تهران با قزوين پل قديمي كرج بود كه در دوران صفوي ساخته شده بود و به علت كم عرض بودن و آمد و شد فراوان برخي قابليت هاي خود را از دست داده بود.

خليفي خاطر نشان كرد: پل پهلوي در اويل دوران حكومت رضا شاه با بتن مسلح و سنگ ساخته شده كه يكي از دلايل استحكام آن تا امروز همين به كارگيري بتن و سنگ در ساخت آن است.

رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كرج يادآور شد: پل داراي دو مسير رفت و برگشت است و نماي آن تمام سنگ است ، طول پل 80 و عرض آن 13 متر است و پل دو دهانه و پنج پايه قوسي دارد.

خليفي اظهار داشت: قدمت ، زيبايي و حفظ پل به عنوان يك اثر تاريخي از جمله ضرورتهايي بود كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را براي ثبت اين پل در رديف آثار ملي قانع كرد.

رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كرج گفت: كرج داراي 99 محوطه تاريخي ، بناي ملي و اثر باستاني است. تا كنون يك سوم آنها در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و تلاش براي ثبت باقي آنها ادامه دارد.