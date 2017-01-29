به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پیشتر اعلام شده بود که حتی دارندگان گرینکارت از هفت کشور اسلامی نیز جزو کسانی هستند که ورودشان به آمریکا ممنوع شده است. اما اکنون کاخ سفید دارندگان گرینکارت را از این ممنوعیت معاف کرده است.
دارندگان گرینکارت افرادی هستند که در ایالات متحده آمریکا از حق اقامت و اشتغال نامحدود برخوردارند. داشتن چنین مجوزی، گام مهمی در راستای دریافت تابعیت آمریکایی است.
در پی فرمان اخیر دونالد ترامپ دربارهی شهروندان هفت کشور اسلامی و از جمله ایران، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود که ممنوعیت موقت ورود برای شهروندان کشورهای یادشده از جمله در مورد دارندگان گرینکارت نیز صادق است. به گزارش«اشپیگل آنلاین»اکنون کاخ سفید این موضوع را اصلاح کرده است.
کاخ سفید در توضیحاتی در این زمینه تصریح کرده که دارندگان گرینکارت که در کشورهای خارج بسر میبرند، باید در آینده پیش از سفر به آمریکا به یکی از نمایندگیهای ایالات متحده مراجعه کنند. در آنجا بررسیهای امنیتی دربارهی آنان صورت میگیرد که روالی عادی دارد. بدینسان، کاخ سفید موضعگیری وزارت امنیت داخلی آمریکا را دربارهی دارندگان گرینکارت اصلاح کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه (۲۷ ژانویه/۸ بهمن) فرمانی را امضا کرد که طبق آن صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور ایران، عراق، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه موقتا متوقف میشود.
دولت آمریکا اعلام کرد که این اقدام گامی در جهت محافظت از کشور در برابر حملههای تروریستی است و مقامات آمریکا باید فرصت یابند که سیستم تازهای برای کنترل مسافران به آمریکا ایجاد کنند.
فرمان ترامپ در میان مسافرانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا عازم ایالات متحده آمریکا بودند، آشفتگی و سراسیمگی زیادی بوجود آورد
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