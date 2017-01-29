جشن سده زرتشتیان در تفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس سنتی دیرین در میان اقلیت‌های زرتشتی، جشن سده هر سال در روز آبان از ماه بهمن برگزار می شود.

هر کدام از روزهای ماه‌ها نزد زرتشتیان یک نام دارد که نام روز دهم هر ماه، آبان است بر این اساس جشن سده هر سال در روز آبان از ماه بهمن یعنی همان روز دهم بهمن ماه برگزار می شود.

در این جشن که هر سال حوالی غروب روز دهم برگزار می شود، اقلیت های زرتشتی گرداگرد کوهی از هیزم مراسم های ویژه خود را برگزار می کنند و پس از اجرای مراسم گهنبار خوانی، هنگامی که خورشید به تدریج غروب می‌کند، هیزم ها را روشن می کنند.

دف نوازی، نواختن سورنا و دهل از دیگر مراسم های زرتشتیان است که امسال نیز در روستای راحت آباد برگزار شد.

در مراسم امشب که با حضور اختیاری، نماینده اقلیت‌های زرتشتی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، یاد و خاطره شهدای پلاسکو گرامی داشته شد و از دو آتش نشان یزدی نیز در این مراسم با اهدای گل تجلیل به عمل آمد.

این مراسم سنتی هر سال در روستای چم برگزار می شود اما امسال مجوز برگزاری این مراسم در چم صادر نشد و مراسم به روستای رحمت آباد انتقال یافت.