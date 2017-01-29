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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۳۴

شولز رقیب مرکل در انتخابات آلمان شد

شولز رقیب مرکل در انتخابات آلمان شد

مارتین شولز، صدراعظم سابق آلمان و رئیس کنونی پارلمان اروپا از سوی حزب سوسیال دمکرات این کشور به عنوان نامزد تصاحب صدراعظمی آلمان و رقیب مرکل در انتخابات این کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان در خصوص انتخاب «مارتین شولتز» به عنوان نامزد صدراعظمی آلمان از سوی این حزب و به عنوان رقیب «آنگلا مرکل» با یکدیگر به توافق رسیدند.

«شولتز» قرار است روز ۱۹ مارس سال جاری میلادی به طور رسمی به عنوان نامزد  صدراعظمی آلمان از سوی این حزب معرفی شود.

«شولتز» که د حال حاضر ۶۱ سال سن دارد، در صورت پیروزی بر «مرکل»، بار دیگر پس از ۱۲ سال به سمت صدراعظمی آلمان انتخاب خواهد شد.

«مارتین شولز» در خصوص نامزدی خود برای این سمت گفت: سوسیال دمکراسی به معنای رفتار منصفانه با یکدیگر است. دست در دست هم و در کنار یکدیگر برای ساختن آینده ای بهتر برای کشورمان به دنبال راه حل هایی عملگرایانه برای مردم خواهیم بود. این موضوع از جنگهای پایان ناپذیر محافظه کاران به طور کلی متفاوت است.

گفتنی است «شولتز» در حال حاضر سمت ریاست پارلمان اروپا را بر عهده دارد.

کد مطلب 3891254

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