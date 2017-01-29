طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک نیازمند ۱۶۰میلیاردتومان بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراز روز یکشنبه در جریان بازدید امیر ساکی، مدیرکل منابع فیزیکی‌ ‏و امور عمرانی وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی از پروژه در حال ساخت بیمارستان ولی‌عصر(عج) و همچنین بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، اظهار داشت: روند ساخت بیمارستان ولیعصر(عج) هم اکنون ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم زودتر از زمان مشخص شده برای پایان پروژه، تکمیل شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر(عج) اراک در زیربنایی به وسعت ۴۴هزار مترمربع در ۱۳طبقه و با ظرفیت ۴۸۰ تخت بیمارستانی در دست انجام است.

ابرازه تصریح کرد: برای تسریع طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر(عج) اراک تاکنون ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است و برای تکمیل این طرح به ۱۶۰میلیارد تومان بودجه نیاز است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان ساخت: همچنین ۴۰۰ میلیارد ریال برای ادامه اجرای طرح توسعه مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر(عج) اراک در سال ۹۶ در نظرگرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به طرح توسعه بیمارستان تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک نیز گفت: این پروژه تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم طی شش ماه آینده به بهره برداری برسد.

ابرازه اضافه کرد: این پروژه با حمایت مجمع خیرین بیمارستان خوانساری در دست اقدام بوده و ۵۰ میلیارد ریال ‏اعتبار برای تامین تجهیزات آن اختصاص یافته است.