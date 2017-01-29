ساختمان شهرداری گرمسار ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی در نشست خبری غروب یکشنبه خود با حضور اصحاب رسانه در شهرداری گرمسار، ضمن اشاره به اینکه ساختمان شهرداری در نیمه نخست سال۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز داشت: تاکنون برای این بنا در دو مرحله به ترتیب دو و چهار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه ساختمان شهرداری هر شهر نمادی از توسعه آن نیز محسوب می‌شود، افزود: ساخت ساختمان جدید شهرداری در زمره مطالبات شهری گرمسار بود چراکه در وضعیت سابق به‌واقع نمی‌توانستیم به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

شهردار گرمسار در پاسخ به سؤالی درباره کفایت امکانات آتش‌نشانی این شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی، ابراز داشت: طبق برآورد کارشناسان و با توجه به شرایط شهرستان، وجود دو ایستگاه برای خدمت‌رسانی در بخش ایمنی کافی است.

عربی بیان داشت: اما این بدان معنا نیست که ما نیازمند تجهیز این دو ایستگاه نیستیم لذا کمبودهای آتش‌نشانی گرمسار احصاء شده و درصدد رفع آن‌ها هستیم.