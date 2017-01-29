به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر یکشنبه در نشست فصلی روحانیون مستقر آذربایجان غربی قرآن و فرمایشات اهل بیت (ع) را محور سخنرانی‌های تبلیغی طلاب علوم دینی دانست و خاطر نشان کرد و افزود: تبیین احکام شرعی در موضوع تبلیغ مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بزرگترین نعمت الهی برای ملت بزرگ ایران اسلامی است گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دولت و ملت هم دل و همگرا در راستای تبلیغ دین مبین اسلام گام بر می‌دارند که قبل از انقلاب اسلامی این گونه نبود.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به این که رعایت تقوای الهی و محور قرار دادن رضایت خداوند در تبلیغات دینی و اسلامی اصل و اساس است افزود: اگر هدف و نیت خود را الهی کنیم در این صورت است که می‌توانیم در زمینه‌های تبلیغی و دینی تاثیرگذار باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: ۹۷ نفر روحانی مستقر در روستاها و حاشیه شهرهای سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در نشست فصلی روحانیت این استان شرکت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمد داداش‌زاده آماده‌سازی ۵۴ روحانی برای ورود به عرصه رسمی تبلیغ در روستاها و حاشیه شهرهای مختلف را عمده هدف از برگزاری این نشست خواند و اظهار داشت: ۹۷ نفر روحانی مستقر در روستاها و حاشیه شهرهای سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در این نشست فصلی شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع که روحانیان در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و حاشیه شهرها مستقر شده‌اند، افزود: این دست از علما و مبلغین مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی در محل‌های اعزامی خود ساکن شده و به مانند بومی آن محل یا منطقه به امر تبلیغ و ترویج دین می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به استقرار ۴۳ روحانی در مناطق حاشیه‌ای و روستایی استان، گفت: این نشست برای ۵۴ روحانی مستقر نشست فصلی اولیه است که بعد از برگزاری آن با این افراد قرارداد بسته شده و به محل‌های خدمت اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به مشارکت دیگر نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی در اجرای این نشست فصلی روحانیت استان، ادامه داد: برنامه‌ها و مطالب مورد بررسی در جلسات امروز نشست به بخش برنامه و بودجه و یافتن راه‌هایی مناسب برای حمایت از قشر طلبه و روحانیت مستقر در روستاها و حاشیه‌های شهری مربوط بوده و سخنرانی‌های صورت گرفته در حول این موضوع بود.

حجت الاسلام داداش‌زاده به برگزاری اختتامیه این مراسم ظهر امروز اشاره و اعلام کرد: استاندار آذربایجان غربی به عنوان سخنران رسمی و برخی دیگر از مسؤولان فردا به عنوان مهمان و سخنران در مراسم حاضر می‌شوند.

وی آسیب‌های اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و افزایش نشاط دینی در جامعه مهمترین هدف از طرح استقرار روحانیون در استان است که اولویت این طرح نیز سکونت گاههای غیر رسمی و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار است.