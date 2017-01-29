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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۴

امام جمعه ارومیه:

تبیین احکام شرعی در موضوع تبلیغ مورد توجه قرار گیرد

تبیین احکام شرعی در موضوع تبلیغ مورد توجه قرار گیرد

ارومیه – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: باید در موضوع تبلیغ به مسئله مهم تبیین احکام شرعی نیز پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر یکشنبه در نشست فصلی روحانیون مستقر آذربایجان غربی قرآن و فرمایشات اهل بیت (ع) را محور سخنرانی‌های تبلیغی طلاب علوم دینی دانست و خاطر نشان کرد و افزود: تبیین احکام شرعی در موضوع تبلیغ مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بزرگترین نعمت الهی برای ملت بزرگ ایران اسلامی است گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دولت و ملت هم دل و همگرا در راستای تبلیغ دین مبین اسلام گام بر می‌دارند که قبل از انقلاب اسلامی این گونه نبود.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به این که رعایت تقوای الهی و محور قرار دادن رضایت خداوند در تبلیغات دینی و اسلامی اصل و اساس است افزود: اگر هدف و نیت خود را الهی کنیم در این صورت است که می‌توانیم در زمینه‌های تبلیغی و دینی تاثیرگذار باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: ۹۷ نفر روحانی مستقر در روستاها و حاشیه شهرهای سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در نشست فصلی روحانیت این استان شرکت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمد داداش‌زاده آماده‌سازی ۵۴ روحانی برای ورود به عرصه رسمی تبلیغ در روستاها و حاشیه شهرهای مختلف را عمده هدف از برگزاری این نشست خواند و اظهار داشت: ۹۷ نفر روحانی مستقر در روستاها و حاشیه شهرهای سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در این نشست فصلی شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع که روحانیان در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و حاشیه شهرها مستقر شده‌اند، افزود: این دست از علما و مبلغین مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی در محل‌های اعزامی خود ساکن شده و به مانند بومی آن محل یا منطقه به امر تبلیغ و ترویج دین می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به استقرار ۴۳ روحانی در مناطق حاشیه‌ای و روستایی استان، گفت: این نشست برای ۵۴ روحانی مستقر نشست فصلی اولیه است که بعد از برگزاری آن با این افراد قرارداد بسته شده و به محل‌های خدمت اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به مشارکت دیگر نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی در اجرای این نشست فصلی روحانیت استان، ادامه داد: برنامه‌ها و مطالب مورد بررسی در جلسات امروز نشست به بخش برنامه و بودجه و یافتن راه‌هایی مناسب برای حمایت از قشر طلبه و روحانیت مستقر در روستاها و حاشیه‌های شهری مربوط بوده و سخنرانی‌های صورت گرفته در حول این موضوع بود.

حجت الاسلام داداش‌زاده به برگزاری اختتامیه این مراسم ظهر امروز اشاره و اعلام کرد: استاندار آذربایجان غربی به عنوان سخنران رسمی و برخی دیگر از مسؤولان فردا به عنوان مهمان و سخنران در مراسم حاضر می‌شوند.

وی آسیب‌های اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و افزایش نشاط دینی در جامعه مهمترین هدف از طرح استقرار روحانیون در استان است که اولویت این طرح نیز سکونت گاههای غیر رسمی و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار است.

کد مطلب 3891261

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