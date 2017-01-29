مخاطرات دریاچه ارومیه خلیج گرگان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همایون خوش روان عصر یکشنبه در جلسه کمیته ملی نجات خلیج گرگان که به میزبانی استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: جمعبندی مشاهدههای میدانی و اندازهگیری و اطلاعات سایر سازمانها ازجمله سازمان بنادر و کشتیرانی نشان میدهد همان مخاطراتی که پنج سال قبل دریاچه ارومیه را تهدید میکرد در حال حاضر خلیج گرگان را تهدید میکند.
وی افزود: مخاطرههای خلیج گرگان قطعاً مباحث اقتصادی را تحتالشعاع قرار میدهد ازاینرو باید تصمیمگیری صحیح برای بهبود بخشی خلیج گرگان انجام شود.
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: بررسیها نشان میدهد خلیج گرگان با رشد زبانهای میانکاله دو هزار و 600 سال قبل شکلگرفته و پسروی 500 سال قبل تا تراز منفی 24 شرایط توسعه تالاب میانکاله را رقمزده است.
وی اضافه کرد: در اثر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بارها قلمرو هیدرولوژیکی آن گسترشیافته و بهطور متناوب دچار محدودیت شده است.
وی بابیان اینکه فرآیندهای رسوبی رودخانهها و نوسانات سریع آب در خلیج گرگان اثرگذار بوده است، تصریح کرد: احداث کانال در ناحیه مرکزی برای انتقال آب دریای خزر کوتاهترین مسیر و کمهزینهتر از لایروبی رسوبگذاری است.
خطر ریز گرد در خلیج گرگان
به گفته خوش روان استفاده از آب برگشتی نیروگاه حرارتی نکا برای تأمین آب موردنیاز خلیج، انحراف مسیر رودخانه گرگان رود و اتصال آن به خلیج و لایروبی دهانه آشوراده و افزایش قابلیت روان آبهای جاری از دریا راهکارهای مناسب برای نجات خلیج گرگان است.
وی با تأکید بر اینکه خطر ریز گرد در خلیج گرگان جدی است، خاطرنشان کرد: خلیج گرگان بیش از هر چیز نیازمند روش معقول برای اتصال ایمن و پایدار به دریای خزر است.
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