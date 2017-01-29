کرمانشاه کانون‌ جوشان شعر و ادبیات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه شامگاه یکشنبه درهمایش غزلسرایان کرمانشاه و آیین رونمایی از کتاب غزل قرن که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه سرافراز در تمام مقاطع تاریخی در همه رشته های هنری دارای جایگاه ویژه ای به خصوص در شعر و ادبیات بوده است.

رحیمی زنگنه کرمانشاه را از کانون های جوشان و قطب‌های شعر و ادبیات ایران دانست و افزود: در هر دوره تاریخی در قالب‌های مختلف شعری اساتید بزرگی را می بینیم که باعث افتخار این دیار بودند.

وی با ذکر نام شاعران بزرگ غزلسرای استان افزود: کتاب غزل قرن به همت پیمان سلیمانی و بابک دولتی فراهم آمده و نام استاد وحدت کرمانشاهی، استاد محمد جواد محبت که نمونه غزل و شعر او در گستره ملی می‌درخشد و باید به آن افتخار کرد و همچنین استاد شمس علیزاده و... از غزلسرایان معروف هستند.

رحیمی زنگنه کرمانشاه را از قطب‌های شعر آیینی و قالب مثنوی دانست و گفت: شاعرانی چون میرزا احمد الهامی، بیدل کرمانشاهی، شباب کرمانشاهی بیشتر در قالب مثنوی شعر سرودند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به وجود نمونه های برجسته شعر با گویش فارسی کرمانشاهی و کردی کرمانشاهی گفت: استاد بیژن ارژن نیز در قالب رباعی اشعار زیبایی دارند.

وی با تقدیر از بابک دولتی و پیمان سلیمانی برای تدوین کتاب غزل قرن گفت: در این کتاب بیش از ۹۵ شاعر از غزلسرایان انتخاب شده البته هیچگاه نمی توان یک شاعر را با یک غزل شناخت و شاید به دلیل حجم زیاد کتاب از هر شاعر یک غزل انتخاب شده است.

رحیمی زنگنه کتاب غزل قرن را دریچه و پنجره و جلوه ای برای ادبیات گران سنگ یکصد سال گذشته کرمانشاه دانست و گفت: اساتید بزرگوار محمدرضا عبدالمالکیان شاعر توانای کشور، استاد کیومرث عباسی که باعث افتخار کرمانشاه هستند، شاعر توانا استاد جعفر درویشیان، استاد برجسته بیژن ارژن، شاعران پیشکسوت کرمانشاه استاد محمدجواد محبت، استاد فرشید یوسفی، استاد شمس علیزاده، استاد شیرزادی، دکتر محمد حیدری مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش حضور یافتند.