شهرداری اراک مغلوب خاتم اردکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری اراک امشب در ورزشگاه آیت الله خاتمی مهمان تیم خاتم اردکان بود و در سه ست پیاپی مغلوب میزبان خود شد.

تیم اراکی در ست اول با اختلاف هشت امتیاز بازی را به حریف خود واگذار کرد و ۲۵ بر ۱۷ از میدان بازی کناره گرفت اما در ست دوم با انگیزه و قدرت بیشتری بازی کرد ولی در نهایت در این ست نیز با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شد و ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به نفع تیم خاتم اردکان به پایان رسید.

با کسب امتیاز این بازی، تیم خاتم اردکان ۲۹ امتیازی شد و در رده هفتم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفت.

هم اکنون هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور در حال برگزاری است و ۱۲ تیم این لیگ در دیدارهای رفت و برگشت به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

لیگ برتر والیبال قهرمانی مردان ایران با عنوان جام شهدای منا رقابت‌های والیبال تیم‌های برتر کشور را برگزار می کند.