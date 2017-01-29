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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

در هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال کشور؛

شهرداری اراک مغلوب خاتم اردکان شد

شهرداری اراک مغلوب خاتم اردکان شد

یزد ـ تیم شهرداری اراک که در هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال کشور امروز مهمان تیم خاتم اردکان بود، مغلوب میزبان خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری اراک امشب در ورزشگاه آیت الله خاتمی مهمان تیم خاتم اردکان بود و در سه ست پیاپی مغلوب میزبان خود شد.

تیم اراکی در ست اول با اختلاف هشت امتیاز بازی را به حریف خود واگذار کرد و ۲۵ بر ۱۷ از میدان بازی کناره گرفت اما در ست دوم با انگیزه و قدرت بیشتری بازی کرد ولی در نهایت در این ست نیز با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شد و ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به نفع تیم خاتم اردکان به پایان رسید.

با کسب امتیاز این بازی، تیم خاتم اردکان ۲۹ امتیازی شد و در رده هفتم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفت.

هم اکنون هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور در حال برگزاری است و ۱۲ تیم این لیگ در دیدارهای رفت و برگشت به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

لیگ برتر والیبال قهرمانی مردان ایران با عنوان جام شهدای منا رقابت‌های والیبال تیم‌های برتر کشور را برگزار می کند.

کد مطلب 3891274

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