به گزارش خبرنگار مهر، محسن شکرنیا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ویژه برنامه های سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت:در این خصوص ۲۳ کمیته برگزار شده است، دو کمیته شامل کمیته اقلیت‌های دینی و کمیته تقریب مذاهب نیز فقط مختص آذربایجان غربی است.

وی، به صدا درآمدن زنگ انقلاب، رژه موتورسواران، برگزاری مسابقات تیراندازی، والیبال و فوتبال، نشست صمیمی اصحاب انقلاب و دفاع مقدس، برگزاری همایش ویژه بانوان در روز ۱۶ بهمن ماه، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و برگزاری مسابقات جام فجر در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج را از برنامه‌های سالجاری برشمرد.

شکرنیا برگزاری مسابقات عکس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکران فیلم جشنواره فجر، به صدا درآمد ناقوس کلیساها همزمان با ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، برگزاری مراسم جشن تولد ۳۸ سالگی انقلاب در ۳۸ مسجد و ... رااز دیگر برنامه‌های دهه فجر در استان عنوان کرد.

به گفته وی از دیگر برنامه های این دهه نیز می توان به برپایی نمایشگاه توانمندی های زنان با موضوع تبیین نقش زنان در اقتصاد مقاومتی، تکریم شهدای کارگر مدافع حرم، تجلیل از پیشکسوتان انقلابی اصناف، اکران عمومی فیلم های جشنواره عمار در خصوص انقلاب اسلامی و برگزاری میزگرد بررسی ابعاد فرا منطقه ای و بین المللی انقلاب اسلامی اشاره کرد.

شکرنیا گفت: شعار محوری دهه فجر امسال ' گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی' بوده و برنامه های این دهه نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: به مناسبت ایام‌الله دهه ‌فجر با تلاش دستگاه‌های اجرایی استان ۲۳ کمیته در آذربایجان‌غربی برای بزرگداشت این ایام تشکیل شد که برنامه های این کمیته ها را نیز با محوریت مردم تدوین کرده ایم.

رئیس ستاد اجرایی دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: تنها انقلابی که در جهان همه تئوری‌ پردازان و دانشمندان روی آن صحه گذاشته اند، انقلاب ‌اسلامی ‌ایران است و ما نیز باید در راستای تبیین این تاثیرگذاری انقلاب شکوهمند اسلامی همه توان خود را به کار گیریم.

رئیس ستاد اجرایی برنامه‌های دهه‌ فجر در آذربایجان غربی افزود: ملت ایران با به پیروزی‌رساندن این انقلاب، نظام مطلوب خود را با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و حفظ مبانی آن به هدف رساندند.

شکرنیا علت اصلی عصبانیت آمریکا از انقلاب را حفظ مبانی انقلاب عنوان کرد و گفت: اگر سستی کرده از مبانی انقلاب دست برداریم مبانی انقلاب دچار مشکل خواهد شد.

وی دهه فجر را فرصتی مناسب برای بازخوانی عوامل پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: لازم است در این ایام، بیش از پیش آرمان‌ها و دستاوردهای انقلابی را معرفی کنیم.