۷۷ پروژه ایام دهه فجر در آمل اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد شامگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسب ایام یوم الله دهه فجر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در هفته دولت و ایام یوالله دهه فجر، شهرستان آمل پروژههای قابل قبولی داشت، ادامه داد: در هفته دولت طرحهای عمرانی به افتتاح رسید تا گوشه ای از عملکرد دولت را به بهرهبرداری برسانیم.
معاون استاندار مازندران با بیان اینکه پروژههای قابلافتتاح در این دهه ۷۷ پروژه است، افزود: این ۷۷ پروژه بااعتباری بالغ بر ۶۴۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال است.
منفرد با اشاره مهمترین پروژههای قابلافتتاح، بیان داشت: ۱۰ مرکز خدمات درمانی بااعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، چهاربانده کردن محور قدیم آمل به بابل بااعتبار ۱۲۵ میلیارد ریال و گازرسانی به بخش لاریجان با ۱۴۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار از جمله طرح ها است که یک هزار و ۶۰۰ خانوار بخش لاریجان از گاز بهرهمند میشوند.
فرماندار ویژه آمل ادامه داد: ساخت دو مدرسه در دو روستا بااعتبار ۱۴ میلیارد ریال، آسفالت ۱۸ راه روستایی بااعتبار ۹ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال، میدان و المان در شهر آمل با هشت میلیارد ریال و برای همسطح سازی تابلوهای مغازه سطح شهر ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
معاون استاندار مازندران با اشاره به ۱۰پروژه واحد تولیدی و خدماتی قابلافتتاح بخش خصوصی در آمل گفت: مجتمع مسکونی ۱۴۴ واحدی یکی از پروژههای بیعیب و نقص در مسکن مهر و مجتمع رفاهی اکسین به لحاظ نما و ظاهری زیباترین پروژه در شهرستان است.
معاون استاندار مازندران از ساخت تلهکابین در پارک جنگی میرزا کوچک خان آمل خبر داد و افزود: این تلهکابین توسط بخش خصوصی ساخته میشود و بهزودی کلنگ زده خواهد شد.
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