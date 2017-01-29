حذف نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی اعتبارات کلان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش نصر بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون ۱۵ نقطه حادثه خیز در استان رفع شده است افزود: به عنوان کمیسیون ایمنی ۴۵ نقطه حادثهخیز را شناسایی کردهایم و با کمک پلیس راهور توانستهایم مشکل ۱۵ نقطه از این تعداد را با اعتبارات استانی برطرف کنیم و بقیه نقاط نیز اعتبارات کلان و ملی است.
وی با اشاره به پروژههای دهه فجر امسال اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی در دهه فجر ۲۵ پروژه به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در رابطه با آخرین وضعیت راه آهن مراغه به ارومیه بیان کرد: خط راه آهن نقده به طور کامل تمام شده است و ایستگاه نقده با صرف اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح میشود.
وی گفت: پس از برطرف شدن مشکل راه بند محور نقده- محمدیار، ریلگذاری از سمت نقده به ارومیه آغاز میشود که از ۷۰ کیلومتر مسیر راهآهن نقده به ارومیه ۱۵ کیلومتر از سمت نقده و ۱۵ کیلومتر از سمت ارومیه آماده ریلگذاری است و چنانچه شرایط آب و هوایی مساعد باشد در بهار سال آینده صدای سوت قطار در ارومیه شنیده میشود.
نصر در رابطه با آزاد راه ارومیه - تبریز افزود: با وجود تلاش برای آمادهسازی ۱۵ کیلومتر باقی مانده این آزاد راه تا دهه فجر به سبب بارش برف نتوانستیم این پروژه را به اتمام برسانیم و قطعه ۳ نیز کلنگزنی شده و تونل این پروژه شروع به حفاری شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بیان کرد: اعتبارات خوبی در سطح ملی از خزانه دریافت شده است که تا به امروز ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ۱۰۱ میلیارد تومان از اعتبارات ملی اخذ شده است.
وی با اشاره به رتبه آذربایجان غربی در حوزههای مختلف راه و شهرسازی تصریح کرد: از لحاظ طول راههای استانی در رتبه ۱۰ کشوری و در آزادراهها و بزرگ راهها با ۳۲۰ کیلومتر رتبه ۲۲ کشور قرار گرفتهایم و از لحاظ راههای شریانی رتبه ۱۴ کشور هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به مسکن مهر افزود: بخش عمدهای از ۴۱ هزار واحد مسکن مهر در سطح استان را توانستیم به پایان برسانیم و کل پروژه در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد برخوردار است و مشکل اصلی این پروژه مربوط به زیرساختها و خدمات است.
وی اظهار داشت: حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تا پایان هفته ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در استان افتتاح شده و تا پایان امسال نیز هفت هزار واحد تحویل مردم آذربایجان غربی میشود.
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