نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب در مراسمی با حضور غلامرضا سلیمانی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، فریدون همتی استاندار، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، حمید رضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین وجمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان واحدهای کوچک و متوسط استان دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور ۱۰۰ تولیدکننده و شرکت فعال درعرصه های صنعتی از حوزه صنعت، مواد غذایی، شوینده و بهداشتی، ساختمان، واحدهای فعهال در عرصه آموزش، منسوجات، بسته بندی و چند شرکت دانش بنیان برپا شده و شرکت کنندگان محصولات خود را در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت: دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار شده است.

وی افزود: استان قزوین بلحاظ دارا بودن زیرساخت ها و پتانسیل های صنعتی از جمله استقرار شهرکهای صنعتی و تنوع تولیدات صنعتی و معادن غنی و صادرات محصولات تولیدی، موقعیت ویژه ای را برای گسترش روزافزون این بخش فراهم کرده و به یکی از مهمترین مراکز صنعتی کشور تبدیل شده است.

طاهرخانی تصریح کرد: برگزاری این رویداد اقتصادی در راستای معرفی توانمندی های استان برپا شده وامیدواریم ضمن معرفی کالاهای ایرانی صحنه رقتبت خوبی را برای شرکت کنندگان فراهم کند.

وی بیان کرد: ایجاد فضای سالم رقابتی میان مشارکت‌کنندگان، معرفی جدیدترین دستاوردهای تولیدکنندگان، بسترسازی برای تبادل تجربه و تعامل اطلاعات میان مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه است.

دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تا ۱۳ بهمن ماه دایر است و علاقمندان می توانند در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما از آن دیدن کنند.