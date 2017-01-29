راه ارتباطی روستاهای گرفتار برف طی ۴۸ ساعت آینده باز شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه اگر این رحمت الهی را نداشتیم الان مانند استان خوزستان گرفتار گرد و غبار بودیم، اظهار داشت: نباید به این بارش ها با دید بحران نگاه کنیم. وی با بیان اینکه این بارش ها نعمت های فراوانی بوده که در چندسال گذشته بی سابقه بوده است و باید نماز شکر به جا بیاوریم، تصریح کرد: همه دستگاه ها زحمت زیادی برای برطرف کردن مشکلات بسته بودن راه ها کشیدند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باتوجه به تجربه ای که دارم همه دوستان زحمت کشیدند و عملکرد بسیار خوبی ارائه دادند، افزود: اینکه روستاها جاده شان بسته می شود طبیعی است و خیلی از استان های برف گیر چندماه راه شان بسته می شود.

بازوند تصریح کرد: به نظرم مدیران خوب حضور یافتند و این امر جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با آزادراه خرم آباد - پل زال توقع داریم پیمانکار آنجا را نگهداری کند چراکه این کار جزو وظایف شان است، گفت: هر وقت اتفاقی می افتد ادارات استان باید درگیر این قضیه شوند در صورتیکه پیمانکار آزادراه از مردم عوراض دریافت می کند و باید کار نگهداری این محور را نیز عهده دار شود.

استاندار لرستان یادآور شد: باید پیمانکار این محور را احضار کنید و صورت جلسه ای تنظیم کنید که اکیب هایشان را برای کنترل این محور بیشتر کنند.

بازوند با بیان اینکه در خصوص انسداد جاده ها سرهنگ چغلوندی رئیس پلیس راه با مهندس اصلانی به عنوان رئیس شورای ترافیک استان هماهنگ کنند، تصریح کرد: ۱۵ روستای فاقد برق باید تا ۲۴ ساعت آینده برق رسانی شوند.

وی ادامه داد: ۲۸۰ روستایی که راه ارتباطی آنها مسدود است نیز باید طی ۴۸ ساعت آینده بازگشایی شوند.