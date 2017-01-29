تمهیدات ترافیکی در مسیرهای مصلای امام (ره) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار گفت: از ساعت ۲۴ امشب در خیابان‌ها و معابر اطراف مصلای تهران ممنوعیت توقف اعلام شده و بر این اساس توقف به تمامی وسائل نقلیه در خیابان‌های قنبرزاده، پاکستان، شهید بهشتی و بزرگراه رسالت داده ممنوع است و خودروهایی که در این مسیر توقف کنند توسط پلیس جابه‌جا می‌شوند.

وی افزود: به هنگام برگزاری مراسم تشییع نیز محدودیت تردد در خیابان قنبرزاده از بزرگراه رسالت به سمت جنوب و خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت مصلای اعمال خواهد شد.

سردار مهماندار خاطرنشان کرد: در صورت افزایش جمعیت در مراسم تشییع، پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تدابیر ترافیکی اتخاذ خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از همه شهروندان درخواست کرد جهت شرکت در این مراسم از وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس و مترو استفاده کنند و از همه شهروندان خواست صبح فردا (دوشنبه) از سفر غیر ضروری به مرکز شهر به ویژه خیابان های مطهری، شهید بهشتی و بزرگراه رسالت خودداری کنند.

وی افزود: شهروندانی که برای شرکت دراین مراسم با وسیله شخصی حضور پیدا می کنند، می توانند از پارکینگ های مصلای تهران استفاده کنند.