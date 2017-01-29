پیگیر جذب نیروهای بومی در شبکه بهداشت عسلویه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی عصر یکشنبه در نشست بررسی مسائل بهداشتی و درمانی شهرستان عسلویه اظهار داشت: بهبود وضعیت بخش سلامت را به عنوان یک برنام و اولویت مهم در دستور کار داریم و پیگیریهای خوبی در این زمینه دارم.
وی اضافه کرد: پیگیری و جذب نیرو بهویژه نیروهای بومی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه را در اولویت کاری خود قرار داده و مصرانه پیگیری میکنم.
نماینده مردم عسلویه، جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تسریع در اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ضروری است.
وی ادامه داد: با تکمیل این پروژهها و افتتاح پروژه در حال ساخت شبکه و مرکز بهداشت شهرستان بسیاری از مشکلات کمبود فضای اداری شبکه و مرکز خدمات جامع سلامت عسلویه برطرف خواهد شد.
نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس از بخشهای مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه بازدید کرد.
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