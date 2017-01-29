به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود سیدی، مدیر امورمالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نشست خبری که به منظور تشریح طرح‌های قابل بهره‌برداری چادرملو برگزار شد، اظهار داشت: شرکت چادرملو همواره به توسعه فعالیت ها با هدف ایجاد ارزش افزوده در مواد تولیدی می اندیشد و برای تحقق این هدف امسال عملیات ساخت و تجهیز چند طرح بزرگ به پایان رسیده که مهمترین آن کارخانه فولاد چادرملو است.

وی افزود: با آغاز به کار این واحد تولیدی سالانه یک میلیون تن فولاد، قابل ارتقاء تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شمش فولاد تولید می شود و برای اجرای این طرح که قرار است در ایام دهه فجر بهره‌برداری شود، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

سیدی، یکی دیگر از طرحهای زیربنایی و توسعه بخشی چادرملو را ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان اعلام کرد و بیان داشت: این نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با هدف تامین برق مورد نیاز طرح های فولاد و احیاء و سایر صنایع مستقر در مجتمع گندله سازی اردکان احداث شده که بهره‌برداری از ظرفیت کامل این طرح نیز آغاز شده و در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح مبلغ ۱۳ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر مالی و اقتصادی چادرملو همچنین بیان کرد: این شرکت به منظور تحقق چشم انداز توسعه خود در بسیاری از طرح های زیربنایی صنعت فولاد مشارکت فعال دارد به طوری که همزمان با افتتاح کارخانه فولاد اردکان، عملیات بهره‌برداری از کارخانه نورد فولاد سرمد ابرکوه نیز که با مشارکت ۶۵ درصدی چادرملو احداث و راه اندازی شده، آغاز می شود.

امکان تولید 500 هزار تن میلگرد در یزد فراهم می شود

وی افزود: این مجتمع با افتتاح این واحد قادر است سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع میلگرد تولید کند و با بهره‌برداری این مجموعه، زنجیره تولید فولاد از معدن تا مقاطع فلزی در شرکت چادرملو تکمیل می شود.

سیدی همچنین با اشاره به طرح‌های توسعه چادرملو بیان کرد: طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی این مجتمع نیز برای تامین گندله مورد نیاز واحد احیاء و فولاد چادرملو، ارفع و غدیر ایرانیان از جمله طرح های توسعه چادرملو است.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح ظرفیت تولید سالانه کارخانه گندله سازی از سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن فعلی به ۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت و برای اجرای این طرح ۹۰۵ میلیارد ریال پیش بینی سرمایه گذاری شده است.

سیدی همچنین پروژه احیاء مستقیم چادرملو با ظرفیت تولید یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال را از دیگر طرح‌های در حال توسعه عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح ۶ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و پیشرفت فیزیکی آن معادل ۷۲.۳۶ درصد است.

وی تاکید کرد: همانگونه که توسعه پایدار از اهداف ترسیم شده در دورنمای فعالیت های چادرملو است، این شرکت به منظور تامین آب مصرفی برای فرآیند عملیات تولید آهن اسفنجی و شمش فولاد با توجه به کمبودهای شدید آب در منطقه، در توافق با شرکت آب و فاضلاب استان یزد، اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن را بر عهده گرفته است.

مدیر امورمالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو عنوان کرد: برای اجرای این طرح نیز هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و با بهره برداری از این طرح سالانه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب آب برای مصرف واحدهای تولیدی مجتمع اردکان به این مجتمع منتقل می شود.

مشارکت 22 درصدی چادرملو در طرح انتقال آب از خلیج فارس به یزد

وی افزود: چادرملو یکی از شرکت های بزرگی است که در طرح انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور به میزان ۲۲ درصد مشارکت دارد.

سیدی ادامه داد: این پروژه از بندرعباس تا یزد و در سه فاز اجرایی می‌شود که فاز اول آن خط انتقال آب به طول ۲۹۲ کیلومتر از بندرعباس تا گل‌گهر سیرجان، فاز دوم از گل‌گهر تا مس سرچشمه در رفسنجان به طول ۱۳۶ کیلومتر و فاز سوم از مس سرچشمه تا معدن سنگ‌آهن چادرملوی یزد به طول ۳۰۷ کیلومتر است.

وی، سرمایه‌گذاری اولیه این طرح را بالغ بر ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود اجرای کل طرح تا گل‌گهر چهار سال به طول بیانجامد.

سیدی عنوان کرد: کارهای طراحی، مطالعه، اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و تعیین مسیر خط لوله طرح آبرسانی انجام و قراردادها برای اجرای این طرح منعقد شده است.

وی یادآور شد: در مرحله اول، ۱۵۰ میلیون مترمکعب شیرین‌سازی آب در دستور کار قرار دارد که مقرر شده ۱۱۰ میلیون مترمکعب آن به استان‌های کرمان و یزد منتقل شود.

سیدی ادامه داد: خط لوله انتقال آب از قسمت غرب بندرعباس آغاز شده و با امتداد مسیر در راستای شمال پس از عبور از ارتفاعات شهرهای فین و حاجی‌آباد وارد دشت شده و به سمت مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی سیرجان ادامه می‌یابد.

وی گفت: این خط لوله در ادامه مسیر به سمت معادن سرچشمه امتداد یافته و پس از انشعاب مجتمع مس سرچشمه به مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو و مجتمع فولاد اردکان در یزد منتهی می شود.

سیدی اظهار داشت: این شرکت در مجموع برای اجرای طرح های توسعه و در دست اجرای خود به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در محصولات فولادی، بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال سرمایه گذاری کرده و توانسته ۷ هزار شغل به طور مستقیم و ۳۵ هزار شغل به طور غیر مستقیم ایجاد کند.

سه چهارم از وسعت آنومالی D19 در پناهگاه حیات وحش است

سیدمحمد ابریشمی، مدیر مجمتع معدنی چادرملو نیز در این نشست با اشاره به اینکه آنومالی D۱۹ متعلق به دو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ آهن مرکزی ایران - بافق است، افزود: سه ‌چهارم از وسعت این آنومالی پناهگاه حیات وحش است و به همین علت سازمان حفاظت محیط زیست نیز روی آن حساسیت دارد.

وی با بیان اینکه معدن چادرملو در حال حاضر ۸۰ میلیون تن ذخیره قابل برداشت دارد که تا حدود ۵ سال دیگر را پاسخگو است، گفت: امسال تاکنون ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولید کرده‌ایم که به گندله‌سازی اردکان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان عرضه شد.

ابریشمی بیان کرد: در حال حاضر تقریبا ۴۰ درصد از مواد اولیه صنایع فولاد کشور اعم از کنسانتره و گندله توسط چادرملو تامین می‌شود.

مدیر مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو تاکید کرد: چادرملو تاکنون حتی یک تن هم کنسانتره سنگ آهن صادر نکرده است.

ابریشمی درباره آخرین وضعیت ناوگان فعال در معدن چادرملو عنوان کرد: در سال جاری ۱۲ دامپتراک بلاز را از بلاروس خریداری کرده و به ناوگان موجود در چادرملو افزوده ایم همچنین درصددیم تجهیزات برقی سنگین را به تجهیزات دیزلی تبدیل کنیم.

تلاش برای بومی سازی ماشین آلات و تجهیزات در مجتمع چادرملو

محمد ابراهیم یلتقیان، مدیر امور قراردادها و کمیسیون معاملات و مسئول واحد بومی سازی شرکت چادرملو نیز در این نشست اقدامات انجام شده برای بومی سازی ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی را بسیار قابل توجه دانست و گفت: یکی از مهمترین اقدامات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بومی سازی بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ قطعه صنعتی و تجهیزات مورد نیاز در مجتمع معدنی و مجتمع گندله سازی اردکان بوده است.

وی بیان کرد: با این اقدام، ضمن فراهم کردن زمینه برای دانش فنی ساخت در داخل کشور، از خروج ارز نیز جلوگیری شده است.