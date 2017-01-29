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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۱۰

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات عملکرد صرافی های منتخب بانکی/اسکناس دلار ۳۷۹۰ تومان شد

جزئیات عملکرد صرافی های منتخب بانکی/اسکناس دلار ۳۷۹۰ تومان شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در پایان روز کاری جاری(یکشنبه)، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب، ۳۷۹۰ تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی و بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت  ۸ الی ۱۸ امروز، یکشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸,۱۸۹ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸,۲۴۶ ریال

نرخ خرید یورو: ۴۱,۵۴۳ ریال

نرخ فروش یورو: ۴۱,۴۰۰ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۹۰۰ ریال بوده است

کد مطلب 3891291

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