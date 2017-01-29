جزئیات عملکرد صرافی های منتخب بانکی/اسکناس دلار ۳۷۹۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی و بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۸ الی ۱۸ امروز، یکشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸,۱۸۹ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸,۲۴۶ ریال

نرخ خرید یورو: ۴۱,۵۴۳ ریال

نرخ فروش یورو: ۴۱,۴۰۰ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۹۰۰ ریال بوده است