جزئیات عملکرد صرافی های منتخب بانکی/اسکناس دلار ۳۷۹۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی و بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافیهای مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت میشود، از ساعت ۸ الی ۱۸ امروز، یکشنبه مورخ ۱۰ بهمنماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافیهای مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸,۱۸۹ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸,۲۴۶ ریال
نرخ خرید یورو: ۴۱,۵۴۳ ریال
نرخ فروش یورو: ۴۱,۴۰۰ ریال
همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای منتخب بانک مرکزی ۳۷,۹۰۰ ریال بوده است
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