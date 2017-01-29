۲۲۷ میلیاردریال خسارت بارندگی به حوزه راهداری هرمزگان وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری استان هرمزگان، علیرضا مجرد با بیان اینکه بارندگی های اخیر به زیرساخت های جاده های برون شهری خسارت وارد کرده است، بیان داشت: در روزهای گذشته شانه های بسیاری از جاده ها، گارد ریل ها و بسیاری از علائم تخریب شده و شاهد تخریب پل و ریزش کوه نیز بودیم. بارش‌های سنگین و متوالی روزهای اخیر هرچند موجب وقوع خساراتی به راه‌های اصلی وروستایی در شهرستان‌های استان هرمزگان شد به نحوی که برخی پل‌ها، سازه‌ها، تابلوها و سایر تجهیزات و ابنیه دچار خسارت، آب بردگی و یا شکستگی شد.

مجرد گفت: در پی وارد آمدن بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال خسارت به راه‌ها، پل‌ها و تجهیزات مجموعه راهداری و حمل و نقل استان و شهرستانها در اثر بارندگی‌های چند روزه اخیر، اقدامات به موقع اکیپ‌های ویژه بحران این اداره کل موجب شد ضمن کنترل و مدیریت اوضاع از بروز خسارات جانی به هموطنان جلوگیری شود.

مجرد افزود: درراستای اطلاع رسانی به مردم شریف سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای این اداره کل در استان و شهرستانها به ارائه گزارشات و اطلاع رسانی به طور شبانه روزی پرداختند و اکیپ های راهداران با اقدام به موقع و با استفاده از ماشین آلات راهداری در اختیار موفق شدند از خسارت های مالی قابل توجه و بیشتر جلوگیری و در کوتاه ترین زمان ممکن به بازگشایی محورهای مسدود شده بپردازند.

وی گفت: درحوزه شرق استان خسارت برآورد شده جمعا مبلغ۱۱۴ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال که در شهرستان میناب قریب به ۲۳ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال ، شهرستان رودان ۱۵ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال، شهرستان جاسک مبلغ ۳۱میلیارد و ۳۹ میلیون ریال، شهرستان بشاگرد ۲۹ میلیارد و ۹۶۶ میلیون ریال و در شهرستان سیریک ۱۴ میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: همچنین خسارات برآورد شده درحوزه غرب استان در شهرستانهای بستک ۱۶میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال، بندرلنگه ۱۶میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال، بندرخمیر ۱۸میلیارد و ۴۸۶میلیون ریال و پارسیان ۱۱میلیارد و ۸۸۸میلیون ریال که جمعا می توان گفت مبلغ ۶۳میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال در محورهای اصلی و روستایی شهرستانهای نامبرده برآورد شده و در شمال استان شهرستان حاجی آباد مبلغ ۱۶میلیارد و ۹۶۱ میلیون ریال و در جزیره قشم این خسارت مبلغ ۱۲میلیارد و ۳۷۲میلیون ریال برآورد شده است.