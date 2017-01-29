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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۱۹

با امضای پیمان نامه ای انجام شد؛

تحریم استفاده از مواد منفجره در شب چهارشنبه سوری توسط دانش آموزان

تحریم استفاده از مواد منفجره در شب چهارشنبه سوری توسط دانش آموزان

همدان - جمعی از دانش آموزان همدانی با هدف ادای احترام به شهدای آتش نشان و همراهی با آتش نشانان فداکار ضمن امضای پیمان نامه ای، استفاده از مواد منفجره در شب چهارشنبه سوری را تحریم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان، جمعی از دانش آموزان مدارس همدان با امضای بیانیه ای اعلام کردند به منظور ادای احترام به شهدای آتش نشان و همراهی با آتش نشانان، شب چهارشنبه سوری امسال از هیچ ماده محترقه و منفجره ای استفاده نخواهند کرد.

در این بیانیه که در ادامه موج همراهی و همدردی مردم قدرشناس همدان با جامعه آتش نشانی بعد از وقوع حادثه پلاسکو صادر شده آمده است: ما دانش آموزان همدانی پیمان می بندیم که در شب چهارشنبه سوری از مواد آتش زا و  خطرناک استفاده نکنیم و با این کار آرامش را به مردم و آتش نشانان عزیز شهرمان هدیه کنیم.

این اقدام دانش آموزان همدانی که بطور خودجوش و در ادامه اقدامات قبلی آنان در همراهی با فرشتگان نجات صورت گرفته تاثیر بسزایی در کاهش حوادث ناگوار شب چهارشنبه سوری خواهد داشت.

کد مطلب 3891297

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    نظرات

    • امیر لوک IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من کاملا با تحریم مواد منفجره چهار شنبه سوری مخا لفم براچی آخه تحریم ولی آخه ما ی روز جشن میگیریم

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