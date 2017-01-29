تحریم استفاده از مواد منفجره در شب چهارشنبه سوری توسط دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان، جمعی از دانش آموزان مدارس همدان با امضای بیانیه ای اعلام کردند به منظور ادای احترام به شهدای آتش نشان و همراهی با آتش نشانان، شب چهارشنبه سوری امسال از هیچ ماده محترقه و منفجره ای استفاده نخواهند کرد.

در این بیانیه که در ادامه موج همراهی و همدردی مردم قدرشناس همدان با جامعه آتش نشانی بعد از وقوع حادثه پلاسکو صادر شده آمده است: ما دانش آموزان همدانی پیمان می بندیم که در شب چهارشنبه سوری از مواد آتش زا و خطرناک استفاده نکنیم و با این کار آرامش را به مردم و آتش نشانان عزیز شهرمان هدیه کنیم.

این اقدام دانش آموزان همدانی که بطور خودجوش و در ادامه اقدامات قبلی آنان در همراهی با فرشتگان نجات صورت گرفته تاثیر بسزایی در کاهش حوادث ناگوار شب چهارشنبه سوری خواهد داشت.