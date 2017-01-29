حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور اپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، قبل از این، شرکت اپل در ماه سپتامبر به طور محدود درب‌های فروشگاه اپلیکیشن خود را به روی کاربران ایرانی باز کرده بود و به نظر می رسید از آن زمان تاکنون به طور تدریجی مشغول حذف تحریم ها علیه ایران است.

اما حالا طبق اطلاعات سایت Techrasa اپلیکیشن یکی از فروشگاههای ایرانی که میلیون ها کاربر دارد، از اپ استور پاک شده است.

به جز این فروشگاه، برخی مراکز ایرانی نیز اپلیکیشن های خود را بر بستر ios عرضه کرده اند.

هرچند هیچ گونه اپ استور رسمی برای ایران وجود ندارد اما بسیاری از شرکت ها به عنوان موسسه ای در خارج ایران اپلیکیشن خود را ثبت کرده اند تا به این وسیله بتوانند در اپ استور فعالیت کنند.

براساس آخرین آمار منتشر شده، ۴۰ میلیون کاربر در ایران دارای اسمارت فون هستند که ۶ میلیون از آیفون اپل استفاده ‌می‌کنند. با این که اپل هیچ گونه فروشگاه رسمی‌ در ایران ندارد اما در هر ماه حدود ۱۰۰ هزار آیفون در این کشور به‌ فروش می‌رسد که باعث به وجود آمدن بازار خدمات گسترده‌ای در ایران شده است.