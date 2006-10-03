علي معلم دامغاني ادب آئيني را آسيب شناسي مي كند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست دكتر صادق آئينه وند درباره ادبيات آئيني در متون عربي و فارسي ، علي معلم دامغاني درباره آسيب شناسي جريان ادب آئيني و دكتر محمد مهدي مظاهري ، معاون فرهنگي دانشگاه آزاد پيرامون ادبيات آئيني و دانشگاه ها سخن خواهند گفت .



همچنين در اين نشست ، مشفق كاشاني ، حسام الدين سراج ، پرويز بيگي حبيب آبادي ، ابوالفضل نصرآباد ، علي انساني و عبدالجبار كاكايي به شعرخواني و نغمه سرايي مي پردازند .



اين محفل ادبي - آئيني ، روز شنبه پانزدهم مهرماه ساعت 16 در كانون ادبيات ايران برگزار مي شود .

کد مطلب 389130