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۱۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۳

در گردهم آيي ادبيات آئيني ؛

علي معلم دامغاني ادب آئيني را آسيب شناسي مي كند

علي معلم دامغاني ادب آئيني را آسيب شناسي مي كند

گردهم آيي شاعران و پژوهشگران ادبيات آئيني از سوي دفتر ادبيات آئيني كانون ادبيات ايران و معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست دكتر صادق آئينه وند درباره ادبيات آئيني در متون عربي و فارسي ، علي معلم دامغاني درباره آسيب شناسي جريان ادب آئيني و دكتر محمد مهدي مظاهري ، معاون فرهنگي دانشگاه آزاد پيرامون ادبيات آئيني و دانشگاه ها سخن خواهند گفت .

همچنين در اين نشست ، مشفق كاشاني ، حسام الدين سراج ، پرويز بيگي حبيب آبادي ، ابوالفضل نصرآباد ، علي انساني و عبدالجبار كاكايي به شعرخواني و نغمه سرايي مي پردازند .  

اين محفل ادبي - آئيني ، روز شنبه پانزدهم مهرماه ساعت 16 در كانون ادبيات ايران برگزار مي شود .
کد مطلب 389130

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