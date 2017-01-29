۵۵۰ عنوان برنامه دهه فجر در دامغان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جعفر میرعلی اکبری ضمن تشریح برنامه دهه فجرسال ۹۵ دامغان افزود: برنامه های دهه فجر از روز ۱۲ بهمن و همزمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن ساعت ۹ صبح به میزبانی میدان امام (ره) و با حضور مردم و سخنرانی امام جمعه دامغان آغاز می شود.

وی اضافه کرد: رژه موتوری نیروهای نظامی و انتظامی، برگزاری همایش بصیرتی و جشن انقلاب به میزبانی مسجد همت، اجتماع دانش آموزان در جوار آستان مقدس بکیر بن اعین (ع)، برگزاری مسابقات قرآنی، گلباران قبور مطهر شهدا، همایش پیاده روی، برگزاری اردوی مشترک تیم ملی کشتی کشور ارمنستان با تیم شهر امیریه، برگزاری یادواره شهدا، برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، برپایی نمایشگاه کتاب در جوار آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر(ع)، دیدار مسئولان با خانواده معظم شهدای مدافع حرم، سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) و برآوردن بانگ الله اکبر همزمان با سراسر کشور در شب ۲۲ بهمن از مهمترین برنامه های این دهه در دامغان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان به برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نیز اشاره داشت و افزود: این راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه آینده از میدان شهدا آغاز و تا مصلی امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت و سخنران این مراسم نیز نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

میرعلی اکبری دهه فجر را مظهر شکوه، عظمت و اقتدار ملت ایران برشمرد و تصریح کرد: عزت ایران و ایرانی، بلکه عزت اسلام در دهه فجر به دست ملت مقاوم و شجاع ایران به رهبری حضرت امام (ره) پایه گذاری شد و هدایت و مدیریت و رهبری آن اکنون به دست مقام معظم رهبری و همراهی و همدلی مردم تدوام یافت است.

وی گفت: شعار امسال دهه فجر با عنوان گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد و تمام تلاش بر این بوده که برنامه های جشن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خور شان و منزلت این ایام برگزار شود.