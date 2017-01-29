تولید رقابتی در گرو ارتقاء مهارت کارگران و کارفرمایان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی یکشنبه شب در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک استان قزوین گفت: سال گذشته رشد صنعتی کشور منفی ۱۴ درصد بود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده رشد این بخش به مثبت ۴.۲ درصد رسیده است.

سلیمانی بیان کرد: برای عملی شدن شعار اقتصاد مقاومتی باید بتوانیم دو مشکل عمده کشور یعنی اشتغال و بیکاری را حل کرده و از رکود خارج شویم.

وی گفت: تاکید مقام معظم رهبری کمک به صنایع کوچک و متوسط است تا با هزینه های کمتری بتوانیم به اشتغال و تولید کشور کمک کنیم و اقتصاد را رونق بخشیم.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور تصریح کرد: اعتقاد نداریم که تولیدات صنایع کوچک و متوسط فقط در داخل عرضه شود بلکه با توانمندی هایی که در این بخش سراغ داریم باید این کالاهابه خارج از کشور صادر شود و قدرت رقابت داشته باشد.

سلیمانی اضافه کرد: خوشبختانه در حمایت عملی از صنایع کوچک و متوسط با همه مشکلات اعتباری با عزم جدی دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق صنعت اختصاص یافت که در استان قزوین حدود یک هزار میلیارد تومان آن جذب شده که به رونق اقتصاد کمک کرده است.

وی اظهارداشت: امیدواریم تا پایان امسال تکلیف پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنعت کشور مشخص شود و واحدها بتوانند از حمایت دولت برای بهبود فضای کسب و کار خود استفاده کنند.

سلیمانی بیان کرد: صنایع کوچک بیش از یک میلیارد و۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشته اند که از میان ۹۵۰ واحد صادراتی کشور این میزان بسیار ارزشمند است و توان خوب این صنایع را نشان می دهد.

معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور اضافه کرد: با کاهش فروش نفت در برخی کشورهای هدف مانند عراق و افغانستان میزان صادرات ما نیز کاهش یافت که امیدواریم با رونق اقتصادی بتوانیم وضعیت خود را بهبود بخشیم.

آموزش ۱۰۰ هزار نفر از فعالان صنعتی

سلیمانی گفت: آموزش مهارتی نیروهای شاغل در بخش صنعت اعم از کارگر و کارفرما برای ما اهمیت زیادی دارد که برای آموزش ۱۰۰ هزار نفر از کارگران، مشاوران و کارفرمایان برنامه ریزی کرده ایم.

وی اضافه کرد: با همکاری کشورهای خارجی و استفاده از مشاوران زبده برخی کشورها مانند کره جنوبی برنامه مدونی برای ارتقاء مهارتهای کارگران داریم که عملیاتی می شود.

تولید رقابتی در گرو آموزش و مهارت آموزی است

سلیمانی در ادامه به اهمیت مهارت آموزی کارگران اشاره کرد و گفت: باید مهارت داشتن کارگران و شاغلان بخش تولید از سوی کارفرمایان یک مطالبه باشد زیرا بدون مهارت تولید رقابتی محقق نمی شود.

وی بیان کرد: برای ارتقاء مهارت کارگران برنامه مدونی داریم و امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان و کارآفرینان این طرح نیز عملیاتی شود.