واکنش رئیس هیات موسس و رئیس دانشگاه آزاد به اقدام خصمانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به اقدام خصمانه و نژاد پرستانه دولت آمریکا علیه ملت ایران، در نشست روز دهم بهمن ۱۳۹۵ ، دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، متفقا تصمیم گرفتند، به اساتید و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا که در نتیجه تصمیم مذکور مایل باشند به کشور خود بازگردند، رسما اعلام شود:

«دانشگاه آزاد اسلامی با آغوش باز از همکاری اساتید برای تدریس و تحقیق و از دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استقبال می کند.

گفتنی است بر اساس گزارش پایگاه علم سنجی ( WOS) دانشگاه آزاد اسلامی جزو دویست دانشگاه برتر جهان و در رتبه ۱۵۸ قرار دارد«.