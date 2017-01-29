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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

فرماندار بناب:

۶۰ درصد بذر اصلاح شده مزارع گندم استان را بناب تأمین می کند

۶۰ درصد بذر اصلاح شده مزارع گندم استان را بناب تأمین می کند

بناب- فرماندار بناب از تأمین ۶۰ درصد بذر اصلاح شده مزارع آبی گندم و۳۰ درصد بذر اصلاح شده مزارع دیم استان آذربایجان شرقی در بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یک شنبه در حاشیه بازدید از بزرگ ترین مجتمع اصلاح و فرآوری بذر استان آذربایجان شرقی در شهرستان بناب گفت: سالانه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح شده در مرکز اصلاح و فرآوری بذر این شهرستان تولید می شود.

وی مقاومت در برابر کم آبی و بیماری های گندم، بالا بودن راندمان تولید در واحد سطح، سهولت در کشت و کاهش ناخالصی محصول را از مزایای بذور اصلاح شده اعلام و تصریح کرد: استفاده از بذر های اصلاح نشده آلودگی مزارع به علف های هرز را افزایش داده و باعث ازدیاد سیاهک گندم می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس سطح زیر کشت گندم دیم و آبی این شهرستان در سال زراعی ۹۶- ۹۵ را ۹ هزار هکتار برآورد کرد و افزود: با توجه به برنامه های ترویجی و هدایت کشاورزان به کشت اصولی انتظار می رود بیش از ۳۰ هزار تن گندم و جو در بناب تولید شود.

فرج اللهی همچنین با اشاره به اینکه قیمت محصول بدست آمده از کاشت بذور اصلاح شده ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تضمینی است؛ اذعان کرد: ما به التفاوت قیمت خریداری شده این محصول در جهت حمایت از تولید با کیفیت بصورت یارانه به مراکز اصلاح و فرآوری بذر پرداخت می شود.

وی ظرفیت تولید مراکز اصلاح بذر بناب را مناسب برشمرد و خاطرنشان کرد: این مرکز قابلیت تبدیل به قطب اصلاح بذر شمال غرب کشور را داراست.

کد مطلب 3891315

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