بارش برف بحران نیست/استفاده از زنجیر چرخ فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به اینکه بارش برف بحران نیست و باید خدا را برای این نعمتی که با ما ارزانی داشته شاکر باشیم، اظهار داشت: بدیهی است که وقتی برف می آید جاده هم مسدود شده و لغزنده می شود.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع مدیریتی هم اعمال کنید نمی توانید جلوی این مسائل را بگیرید، اظهار داشت: بیش از ۸ هزار کیلومتر محور مواصلاتی داریم که ۶ هزار کیلومتر آن درگیر برف بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: ۱۲ هزار کیلومتر گریدر و برف روب باید در سطح محورها حرکت کند تا کار برف روبی این ۶ هزار کیلومتر راه دسترسی درمدت ۶ ساعت انجام شود.

اصلانی یادآور شد: این در حالی است که در کل غرب کشور هزار دستگاه گریدر هم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هرچقدر امکانات باشد نیز نمی توان به سرعت کار برف روبی مسیرها را انجام داد، تصریح کرد: در آزاد راه تهران - قزوین یک کولاک آمد و چندین دستگاه در برف مانند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه آمادگی دستگاه ها بسیار عالی بود و هماهنگی خوبی وجود داشت، اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و نهادها ورود کردند و بسیار خوب عمل شد.

اصلانی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۱۰ تا ۱۲ وسیله نقلیه را متوقف کردیم و هیچکدام زنجیر چرخ نداشتند، گفت: اتوبوس مسافربری با چهل مسافر در گردنه برف گیر تردد می کند و زنجیر چرخ ندارد.

وی ادامه داد: باید تجهیز خودرو ها به زنجیر چرخ را فرهنگ سازی کنیم.