پایان تلاش آزادکاران ایران با ۳ مدال طلا و یک برنز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرانسه در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه در شهر پاریس برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط محسن حاجی پور، رامین طاهری و امیر قاسمی منجزی در اوزان ۵۹، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا، علی اکبر حیدری در وزن ۹۸ کیلوگرم صاحب مدال برنز و علی ارسلان در وزن ۶۶ کیلوگرم صاحب عنوان پنجم شد.

در روز دوم این رقابت ها چهار نماینده کشتی فرنگی کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که نتایج آنها به شرح زیر است:

در وزن ۵۹ کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل ژانسیریک سارسنبایف از قزاقستان با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی تگیران گالوستیان از فرانسه را با نتیجه ۸ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. حاجی پور در دیدار پایانی میرامبک آیناگولوف از قزاقستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و قهرمان شد.

در وزن ۶۶ کیلوگرم علی ارسلان در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر آندرس وتسچ از سوئیس را شکست داد وی در دور بعد نیز ماماداسا سیلا از فرانسه را با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ارسلان در این مرحله بنورگلیم کاندیک از قزاقستان را با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. ارسلان در این مرحله مقابل ماتئوس برناتک قهرمان زیر ۲۳ ساله های اروپا از لهستان با نتیجه ۹ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد اما در این دیدار نیز مقابل مارتین توث از مجارستان با نتیجه ۱۰ بر ۸ شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم رامین طاهری در دور اول دامیان دیتسچ از سوئیس را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد وی در دور بعد مقابل الکس کیدیس از سوئد با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طاهری در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک دراگوتین دوکیس از فرانسه را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در این مقابل پیتر ناگی از مجارستان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر قاسمی منجزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر یک لوک زانتون از فرانسه را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۹ بر صفر اسکار مارویک از نروژ را شکست داد و به عنوان نخست دست یافت.

در روز نخست این مسابقات علی اکبر حیدری نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشورمان به مدال برنز دست یافت.