۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۶

فرماندار دوره چگنی:

راه ارتباطی ۶ روستا در دوره چگنی مسدود است

خرم آباد - فرماندار دوره چگنی گفت: راه ارتباطی ۶ روستای این شهرستان در انتهای منطقه شاهیوند مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ترابی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه در دوره چگنی با مشکل قطعی برق مواجه نیستیم، اظهار داشت: علی رغم امکانات محدود همکاران راهداری در شهرستان دوره چگنی با تلاش مضاف کار کردند.

وی با بیان اینکه در محورهای اصلی مشکل نداشتیم و بازگشایی شدند، تصریح کرد: راه ارتباطی ۱۷ روستا قطع بود که امروز راه دسترسی ۱۱ روستا بازگشایی شد.

فرماندار دوره چگنی یادآور شد: در حال حاضر راه دسترسی ۶ روستا در انتهای منطقه شاهیوند بسته است.

ترابی نژاد با بیان اینکه در شهرستان دوره چگنی هلال احمر وجود ندارد و تنها یک پایگاه هلال احمر وجود دارد که مربوط به شهرستان کوهدشت است، تصریح کرد: وجود پایگاه هلال احمر در این شهرستان خواسته مردم است.

