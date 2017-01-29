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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۲۸

در کمیته ای با حضور دستگاه های ذیربط؛

حضور تیم ملی کشتی آمریکا در ایران بررسی می شود

حضور تیم ملی کشتی آمریکا در ایران بررسی می شود

کمیته ویژه ای با مشارکت دستگاه های ذیربط شرایط حضور تیم ملی کشتی آمریکا در ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه ضمن انتشار اطلاعیه ای در این مورد اعلام کرد:

«بدنبال انتشار مطالبی در رسانه ها و گمانه زنی در خصوص چگونگی حضور تیم ملی کشتی آمریکا در "مسابقات جام جهانی کشتی" که قرار است در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه جاری در شهر کرمانشاه برگزار شود، وزارت امور خارجه با اشاره به مفاد بیانیه  مورخ ۹/۱۱/۹۵ خود و در صیانت و پاسداری از حقوق اتباع ایرانی و دفاع از منافع ایرانیان تاکید و اعلام می کند که این موضوع به منظور ‌اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری لازم به کمیته ویژه پیش بینی شده که با مشارکت دستگاههای ذیربط به همین منظور در وزارت امور خارجه تشکیل شده است، ارجاع گردید.»

کد مطلب 3891332
رضا خسروي

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    نظرات

    • دوست دار ایران IR ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
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      پاسخ
      ما ایرانی هستیم ودارای ریشه وتمدن ونباید مانند امریکای تازه به دوران رسیده عمل کنیم .بهترین عمل گذشت است تا اینکه وجهه ایران همانطور باعزت است باعظمت تر شود.به یاری خداوند همه چیز درست میشود.

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