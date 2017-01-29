حضور تیم ملی کشتی آمریکا در ایران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه ضمن انتشار اطلاعیه ای در این مورد اعلام کرد:

«بدنبال انتشار مطالبی در رسانه ها و گمانه زنی در خصوص چگونگی حضور تیم ملی کشتی آمریکا در "مسابقات جام جهانی کشتی" که قرار است در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه جاری در شهر کرمانشاه برگزار شود، وزارت امور خارجه با اشاره به مفاد بیانیه مورخ ۹/۱۱/۹۵ خود و در صیانت و پاسداری از حقوق اتباع ایرانی و دفاع از منافع ایرانیان تاکید و اعلام می کند که این موضوع به منظور ‌اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری لازم به کمیته ویژه پیش بینی شده که با مشارکت دستگاههای ذیربط به همین منظور در وزارت امور خارجه تشکیل شده است، ارجاع گردید.»