حل مشکل ماشین آلات فرسوده راهداری پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه در بروجرد در سه محور راه های مواصلاتی، شهرها و روستاها مسئله داشتیم و حل مشکل این سه محور در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: در راه های ارتباطی ۱۸۰ روستای بروجرد دچار مسئله شدیم اما با استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم، سپاه، مهندسی ارتش، شهرداری، راهداری و پیمانکاران توانستیم مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در ۴ روستا قطعی برق داشتیم که با تلاش شرکت برق مشکل آنها حل شد، تصریح کرد: نقص ماشین آلات راهداری فرسوده در جریان بارش های شدید اخیر نمایان شد که باید پیگیری شود.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: تجهیزات راهداری به طور عمده مشکل دارند و باید مسائل این حوزه حل شود.