به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری عصر امروز در دیدار با رئیس جهاد کشاورزی یزد اظهار داشت: باید در زمینه تغییر کاربری اراضی دقت نظر بیشتری انجام شود تا تغییر کاربری‌های بی‌مورد برای استان مشکل ساز نشود.

وی عنوان کرد: برخی ساخت و سازها در اراضی کشاورزی را نمی توان غیرمجاز نامید زیرا مثلا در مواردی در زمینی پنج هزار متری یک اتاق یا انباری برای استراحت احداث می شود که این ساخت و ساز با احداث آپارتمان و ... در زمین کشاورزی قابل مقایسه نیست.

ناصری همچنین بیان کرد: در مواردی نیز به زمین های کم وسعت که فاقد آب و درخت هستند، مجوز تغییر کاربری داده نمی شود که این سختگیری فرا قانونی است زیرا زمین بدون درخت و بدون آب نمی تواند منفعتی داشته باشد بنابراین لازم است همراهی های لازم با مالکان این اراضی انجام شود.

امام جمعه یزد ادامه داد: اگر سختگیری های بی مورد برای مردم انجام شود، مردم از قانون دلزده می شوند.

وی همچنین تاکید کرد: لازم است در مورد مسائل مختلفی که مردم از آن منتفع یا متضرر می شوند، اطلاع رسانی کامل به آنها انجام شود تا از بروز برخی تخلفات پیشگیری شود.

ناصری عنوان کرد: اینکه کار نظارت متوقف شود تا مردم ساخت و ساز را انجام دهند آنگاه برای جریمه یا تخریب اقدام کنند، اصولی نیست و اگر قرار است اقدامی شود، باید این اقدام پیشگیرانه شود تا وقت و سرمایه مردم و استان هدر نرود.