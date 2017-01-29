سوء قصد نافرجام به یک مسئول فلسطینی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مسئول امنیتی سفارت فلسطین در لبنان روز یکشنبه مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، سرتیپ «اسماعیل شروف» به هنگام عبور خودرویش از نزدیکی ساختمان بانک لبنان در شهر «صیدا» لبنان هدف تیراندازی قرار گرفت و از این حادثه جان سالم به در برد.

خودروی شروف در این حادثه مورد تیراندازی انبوه قرار گرفت که یکی از گلوله ها از شیشه خودرو عبور کرده و موجب جراحت سطحی وی شد. این مسئول فلسطینی به منظور درمان به یکی از بیمارستان های صیدا منتقل گردید.

در همین حال سفارت فلسطین انتقال این مسئول فلسطینی به بیروت تحت تدابیر امنیتی را خواستار شد.

گفتنی است که شهر صیدا بزرگترین اردوگاه فلسطینی ها در لبنان با نام «عین الحلوه» را در خود جای داده است. حدود ۸۵ هزار نفر در این اردوگاه سکونت دارند.