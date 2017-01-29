به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران با اشاره به اینکه در جریان بارش برف در استان ۸۸ اکیب پلیس راه به صوت فعال و شبانه روزی در سطح جاده ها حضور داشتند و فعالیت آنها ادامه دارد، اظهار داشت: ۲۰۰ نفر را به صورت شیفت در آماده باش قرار داده بودیم.

وی با بیان اینکه نگرانی در مورد یخبندان در سطح جاده ها و بروز تصادف زنجیره ای را داشتیم که خوشبختانه اتفاقی در این رابطه نیافتاد، تصریح کرد: هدف ما نجات جان مردم است و انسداد راه ها را نیز در راستای همین امر انجام دادیم.

رئیس پلیس راه استان لرستان با تاکید بر اینکه اگر از تردد ها جلوگیری نمی کردیم امکان بروز ترافیک و تصادف وجود داشت، افزود: فرماندهی انتظامی استان نیز پیگیر مسائل بودند و در انسداد مسیرها پاسگاه های انتظامی کمک شایانی را به مجموعه پلیس راه کردند.