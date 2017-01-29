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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۰۴

رئیس پلیس راه لرستان خبر داد:

فعالیت ۸۸ گروه پلیس راه در سطح جاده‌های لرستان

فعالیت ۸۸ گروه پلیس راه در سطح جاده‌های لرستان

خرم آباد - رئیس پلیس راه استان لرستان گفت: در جریان بارش شدید برف ۸۸ گروه پلیس راه استان در سطح جاده ها به صورت آماده باش فعالیت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران با اشاره به اینکه در جریان بارش برف در استان ۸۸ اکیب پلیس راه به صوت فعال و شبانه روزی در سطح جاده ها حضور داشتند و فعالیت آنها ادامه دارد، اظهار داشت: ۲۰۰ نفر را به صورت شیفت در آماده باش قرار داده بودیم.

وی با بیان اینکه نگرانی در مورد یخبندان در سطح جاده ها و بروز تصادف زنجیره ای را داشتیم که خوشبختانه اتفاقی در این رابطه نیافتاد، تصریح کرد: هدف ما نجات جان مردم است و انسداد راه ها را نیز در راستای همین امر انجام دادیم.

رئیس پلیس راه استان لرستان با تاکید بر اینکه اگر از تردد ها جلوگیری نمی کردیم امکان بروز ترافیک و تصادف وجود داشت، افزود: فرماندهی انتظامی استان نیز پیگیر مسائل بودند و در انسداد مسیرها پاسگاه های انتظامی کمک شایانی را به مجموعه پلیس راه کردند.

کد مطلب 3891345

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