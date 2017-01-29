به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سوری در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پلدختر اظهار داشت: شهید به معنای شاهد و گواه است که می تواند فردای قیامت له یا علیه انسان شهادت بدهد.

ضرورت توجه ویژه به تربیت دانش آموزان

وی با بیان اینکه کسانی که مسئولیت دارند و وظایفی به گردن آنها است باید نسبت به حق الناس و دیون بی تفاوت نباشند گفت: مسئولانی هم که در آموزش و پرورش فعالیت می کنند بدانند که در قبال تربیت دانش آموزان که امانت مردم در دست آنها هستند وظیفه دارند و باید دین خود را نسبت به آنها ادا کنند.

امام جمعه پلدختر گفت: اخلاص اکسیری است که به هر چیزی زده شود متحول می شود و اخلاص شهدا زبانزد عام و خاص و از خاطرات آنها مشخص است و هر کس باید در کار و مسئولیت خود اخلاص داشته باشد.

حجت الاسلام سوری با تاکید بر اینکه در خاطرات شهدا همواره به تبعیت از تاکید شده و مسئولیت های فعلی افراد نتیجه رشادت ها و جانفشانی های شهدا است گفت: بنابراین همه موظف هستند در راستای خواسته شهدا که حفظ دین و ولایت است تلاش کنند.

شهرداری سهم آموزش و پرورش را پرداخت کند

مدیر آموزش و پرورش پلدختر نیز در این جلسه گفت: در سطح شهرستان پلدختر سه آموزشگاه دخترانه شاهد، «شهید جودکی منطقه دردیا» و یکی از مدارس روستای «سراب حمام» به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شده اند.

علیرضا افتخاری یکی از مشکلات آموزش و پرورش شهرستان پلدختر را بدهی به دستگاه های خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز دانست و گفت: در دو تا سه سال اخیر استاندار لرستان این بدهی ها را تمدید می کند و امسال نیز در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری به مدت ۶ ماه تمدید شده اند.

وی از دستگاه های خدمات رسان حامل انرژی شهرستان پلدختر خواست که در این رابطه با اداره آموزش و پرورش همکاری کنند.

وی با بیان این که ۵ درصد از درآمد شهرداری به آموزش و پرورش تعلق می گیرد گفت: طبق اظهارات شهردار به دلیل ساخت و ساز کم این درصد ناچیز است اما همین مقدار کم نیز برای آموزش و پرورش مفید است.

مشکل راه دسترسی به هنرستان ها

افتخاری افزود: جاده دسترسی به هنرستان «شهید چمران» و «حضرت رسول (ص)» و مرکز آموزش فنی و حرفه ای مناسب نیست و آسفالت نشده به طوری که سرویس های تاکسی در این مسیر رفت و آمد ندارند.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر تصریح کرد: این مشکل بارها در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مطرح شده ولی متاسفانه تا کنون اقدام عملی در راستای رفع آن صورت نگرفته و با توجه به این که این مکان اسکان نوروزی انتخاب شده شهرداری نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

مدیر آموزش وپرورش پلدختر گفت: فضاهای آموزشی شهرستان با وجود مساحت زیاد اما از فضای سبز بی بهره اند و شهرداری می تواند در کاشت درخت، درختچه، گل و گیاه و فضای سبز در این رابطه آموزش و پرورش را یاری کند.

تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر تعیین تکلیف شود

افتخاری افزود: تعاونی مسکن کارکنان دولت در شهرستان پلدختر وجود دارد که ۲۰۰ نفر از فرهنگیان شهرستان عضو آن و مبالغی را پرداخت کرده اند اما چندین سال است که تعیین تکلیف نشده و تحت نظارت آموزش و پرورش نیست و راکد مانده است و فرهنگیان درخواست تعیین تکلیف آن را دارند و این موضوع از توان شهرستان خارج و باید کار کارشناسی روی آن صورت گیرد.

وی به برنامه های دهه فجر آموزش و پرورش پلدختر اشاره کرد و گفت: در نخستین روز از دهه مبارک فجر زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه شاهد نواخته می شود و ۱۴ بهمن ماه جاری ساعت ۱۰ صبح یادواره شهدای فرهنگی در سالن اجتماعات اداره ارشاد و جشنواره خیرین مدرسه ساز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه در شهرستان برگزار می شوند.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر گفت: مدرسه «علی خیرمندی» در شهر پلدختر سال گذشته احداث و به بهره برداری رسیده و امسال مدرسه سه کلاسه «ولایت» در روستای «تیمور آباد» در ۱۷ بهمن ماه جاری افتتاح می شود.