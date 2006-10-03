دكتر فرزانه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: با توجه به اين كه مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد يك مركز پژوهشي و تحقيقاتي است سعي خواهيم مسير خود را در راستاي تحقيق و پژوهش حفظ كنيم.

وي اظهار داشت: در راستاي اين هدف سلسله نشست هاي تخصصي با حضور اساتيد، پژوهشگران و محققان برجسته در زمينه علوم قرآن و حديث در معاونت فرهنگي و مركز فعاليت هاي قرآن و عترت تشكيل خواهد شد.

رئيس مركز فعاليت هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد ادامه داد: حاصل نشست هاي تخصصي قرآن كه مخاطبان آن دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و مسئولان كانون هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد هستند به صورت كتاب منتشر خواهدشد.

دكتر فرزانه خاطر نشان كرد: در حوزه علوم قرآن و حديث سلسله بحث هاي اساسي و بنيادي به خصوص مسئله چاپ و نشر، تحقيقات و پژوهش هاي جديد در زمينه علوم قرآني در نشست هاي تخصصي قرآن انجام خواهد شد.

وي تاكيد كرد: در ماه مبارك رمضان دو نشست تخصصي در معاونت فرهنگي و دو نشست هم در غرفه قرآن و عترت نمايشگاه قرآن برگزار شد و پس از ماه مبارك رمضان نيز سعي خواهد شد هر دو ماه يك بار اين جلسات در مركز فعاليت هاي قرآن و عترت برگزار شود.