خبرگزاری مهر - گروه جامعه: احداث باغ گیاه‌شناسی در لرستان از جمله مطالبات فعالان محیط‌زیست و بخش کشاورزی است که از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان دنبال می‌شود.

مراد سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه ۱۲ هکتار زمین وزارت جهاد کشاورزی به مالکیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور واقع در حاشیه غربی پارک و دریاچه «کیو» و شمال روستای «ملک شیرآباد» به باغ گیاه‌شناسی زاگرس اختصاص پیداکرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ازنظر متخصصان سازمان تحقیقات کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی ازجمله موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور بهترین موقعیت برای احداث باغ گیاه‌شناسی را در این نقطه اختصاص پیداکرده است.

باغ گیاه شناسی مرکزی پژوهشی و گردشگری است

وی با بیان اینکه در این راستا پروژه باغ گیاه‌شناسی زاگرس در شهر خرم‌آباد احداث و در زمین آن ایجاد یک پروژه پژوهشی، آموزشی و گردشگری مصوب شده است عنوان کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ملزم و موظف به اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بابیان اینکه این پروژه دارای ارزش پژوهشی، آموزشی و گردشگری بوده و به‌عنوان بانک ژن گیاهی منطقه زاگرس و به‌ویژه استان لرستان، مرکز تنوع گیاهی، ذخیره‌گاه گونه‌های درختی و درختچه‌ای جنگلی، گونه‌های مرتعی، گونه‌های گیاهان دارویی، خوراکی و به‌ویژه گونه‌های گیاهی در معرض انقراض است بیان کرد: این پروژه، مرکز بلندمدت پژوهشی، آموزشی و گردشگری بوده و با توجه به هم‌جواری در کنار منطقه سیاحتی «کیو» و همچنین به‌عنوان مکمل این منطقه می‌توان از آن استفاده کرد.

سپهوند با تأکید بر اینکه به‌صورت سازماندهی‌شده محققان، توریست‌ها، دانشجویان، دانش آموزان، تشکل‌های زیست‌محیطی و مردم خرم‌آباد می‌توانند از این مرکز بازدید کنند گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیارد تومان برای ایجاد باغ گیاه‌شناسی زاگرس هزینه شده و حصار کشی و نرده‌کشی آن انجام‌شده و عملیات داخلی آن شروع‌شده است.

تأکید وزارت کشاورزی بر ایجاد باغ گیاه‌شناسی است

وی بابیان اینکه این مرکز در دهه فجر با حضور مقامات کشوری، استانی، روسای مؤسسات تحقیقاتی کشور، مسئولان باغ‌های گیاه‌شناسی کشور، مسئولان تحقیقات کشاورزی منطقه زاگرس و با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی کلنگ زنی می‌شود گفت: این باغ در این زمین با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت باغ گیاه‌شناسی زاگرس به مردم لرستان و مردم خرم‌آباد هدیه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بابیان اینکه باغ گیاه‌شناسی زاگرس می‌تواند به‌عنوان مکمل دریاچه «کیو» و یکی از ریه‌های تنفسی شهر خرم‌آباد ماندگار باشد گفت: کمپین مربوط به این باغ نیز از سوی مردم و تشکل‌های زیست‌محیطی تشکیل‌شده و از احداث باغ گیاه‌شناسی زاگرس در قلب شهر خرم‌آباد حمایت می‌کنند.

سپهوند بابیان اینکه استاندار لرستان زمین باغ گیاه‌شناسی را برای منظور دیگری در نظر گرفته‌اند و بارها به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده‌اند گفت: بنا به اهمیت فوق‌العاده پروژه باغ گیاه‌شناسی زاگرس، همه مقامات وزارت جهاد کشاورزی به جز پروژه باغ گیاه‌شناسی با هیچ پروژه دیگری در این زمین موافقت نکرده‌اند.

تأکید معاون رئیس‌جمهور بر احداث باغ گیاه‌شناسی

وی بابیان اینکه معاون تحقیقاتی و همچنین برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و سایر مقامات به‌صراحت این موضوع را به استاندار اعلام کرده‌اند گفت: آخرین جلسه نیز با حضور معاون تحقیقاتی و همچنین برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین استاندار در دفتر معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل‌شده و پس از بحث و بررسی معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌صراحت مخالفت خود را با نظر استاندار لرستان اعلام و عنوان کردند که در اطراف دریاچه کیو هیچ کاربری به‌جز فضای سبز و به‌ویژه باغ گیاه‌شناسی زاگرس نباید به وجود آید و تأکید کردند که قابل‌تحمل نیست که یک متر از این زمین صرف ساخت‌وساز یا هرگونه پروژه دیگری به‌جز باغ گیاه‌شناسی زاگرس شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان تصریح کرد: هرگونه نقل‌قول از قول معاون اجرایی رئیس‌جمهور به مضمون اختصاص این زمین به کاربری دیگر به‌شدت تکذیب می‌شود.

سپهوند بابیان اینکه بر اساس اعلام استاندار لرستان زمین باغ گیاه‌شناسی زاگرس به‌عنوان معوض اراضی اطراف قلعه قرار بوده که اختصاص پیدا کند گفت: وزارت جهاد کشاورزی قبلاً ۳.۵ هکتار از اراضی همین پلاک ۱۲ هکتاری که به پلاک ۱۱۹۶ «باغ فلاحت» موسوم بوده را پیش‌ازاین برای آزادسازی قلعه فلک الافلاک اختصاص داده است و با توجه به امضای استاندار و مسئولان وقت در صورت‌جلسه، اگر قلعه آزاد نشد باید زمین به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.

بزرگ‌ترین پارک خاورمیانه‌ که هیچ‌گاه احداث نشد

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تحقیقات کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه باغ کشاورزی لرستان به‌عنوان ایستگاه مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۴۰ یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشی کشور محسوب می‌شود گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های حاکمیتی مراکز تحقیقات کشاورزی حفظ ذخایر ژنتیکی کشور است.

موسوی با اشاره به اینکه در سال ۷۶ به بهانه ایجاد بزرگ‌ترین پارک خاورمیانه با اعمال غیرقانونی ماده ۱۰ باغ ۴۶ هکتاری کشاورزی مورد تعرض قرار گرفت و حدود ۲۳ هکتار از اراضی این باغ از دست وزارت کشاورزی خارج شد گفت: مدعیانی که قرار بود بزرگ‌ترین پارک خاورمیانه را ایجاد کنند حتی یک متر فضای سبز که ایجاد نکردند هیچ، چاه‌های آبیاری را مسدود کردند و از بین بردند و درختان کهن‌سال کاجی که الآن خارج از دسترس وزارت جهاد کشاورزی بوده از سال ۷۶ تاکنون یک قطره آب نخورده‌اند.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تحقیقات کشاورزی بابیان اینکه سیاست جدید وزارت کشاورزی با توجه به وظیفه حاکمیتی حفظ ذخایر ژنتیکی کشور به‌خصوص منطقه زاگرس با داشتن ۲۰۰ گونه انحصاری و اندمیک و لرستان با ۱۲۰ گونه انحصاری است گفت: در این راستا موسسه تحقیقات و جنگل‌ها و مراتع تصمیم گرفته که برای حفظ و صیانت از این ذخایر ژنتیکی باغ گیاه‌شناسی را در باغ کشاورزی خرم‌آباد و در جنب دریاچه «کیو» ایجاد کند.

تأکید معاون رئیس‌جمهور بر حفظ کاربری باغ کشاورزی

موسوی بابیان اینکه برای احداث این مرکز در بین ۱۱ استان کشور در لرستان و خرم‌آباد در نظر گرفته‌شده است گفت: باغ‌های گیاه‌شناسی باید در بهترین نقاط شهرها به لحاظ دسترسی مردم قرار گیرد و کاربری‌های چندگانه داشته و رسالت‌های مختلف دارد و باید در قطب‌های گردشگری ایجاد شوند.

وی با اشاره به اینکه در جلسه‌ای که استاندار لرستان با معاون اجرایی رئیس‌جمهور داشتند و من و دو معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشتیم، استاندار لرستان در سخنانی در مورد ضرورت آزادسازی قلعه فلک الافلاک و درخواستی از وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص این باغ داشتند، اما به دلیل وظایف حاکمیتی وزارت کشاورزی با این درخواست از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور مخالفت شد گفت: بعد از تشریح وضعیت این باغ و به‌خصوص مجاور بودن آن با قطب دریاچه «کیو» معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز تأکید فراوانی بر حفظ کاربری باغ برای این زمین داشتند.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تحقیقات کشاورزی بابیان اینکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کردند که حتی یک متر از این باغ نباید به کار دیگری اختصاص داده شود و به‌عنوان ریه‌ هایی برای شهر خرم‌آباد در نظر گرفته شود گفت: جمع‌بندی جلسه با معاون اجرایی رئیس‌جمهور حفظ کاربری باغ کشاورزی بود.