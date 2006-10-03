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۱۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۱

هيئت انتخاب جشنواره فيلم شهر معرفي شد

حسن برزيده، مرتضي رزاق كريمي، محمدرضا سكوت، فرهاد توحيدي و حميد جمدر به عنوان اعضاء هيئت انتخاب آثار رسيده به دبيرخانه دومين جشنواره بين‌المللي فيلم شهر را بررسي مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، از ميان 50 فيلم بلند سينمايي و 600 فيلم كوتاه دعوت شده براي حضور در جشنواره تاكنون 10 فيلم بلند و 300 فيلم كوتاه براي جشنواره ارسال شده است.

اين جشنواره با هدف معرفي و ارزشگذاري فيلم هاي مرتبط با موضوع هويت شهري، حيات مدني و اعتلا اخلاق شهروندي در دو بخش رقابتي و غيررقابتي با حضور فيلمسازاني از كشورهاي مختلف 25 تا 28 آذرماه در سينما فلسطين برگزار مي شود.

برزيده كارگردان و فارغ التحصيل سينما، توحيدي فيلمنامه نويس و فارغ التحصيل ادبيات دراماتيك، جمدر كارشناس و مدير فرهنگي و فارغ التحصيل سينما، رزاق كريمي تهيه كننده آثار مستند و سكوت فيلمبردار سينما و تلويزيون و فارغ التحصيل و مدرس دانشگاه سينما تئاتر اعضا هيئت انتخاب جشنواره هستند.

کد مطلب 389189

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