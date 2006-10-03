به گزارش خبرنگار مهر، كميته انتخاب فيلم هاي ايراني براي اسكار 2007 پس از بررسي گزينه هاي، "چهارشنبه سوري"، "كافه ترانزيت"، "به آهستگي" و "يك بوس كوچولو"، فيلم كامبوزيا پرتوي را به عنوان نماينده سينماي ايران در اين دوره از اسكار انتخاب كرد. اين انتخاب همانند هر سال با اظهار نظرهاي مختلف اهالي سينما همراه است.

احمد طالبي نژاد در مورد حضور سينماي ايران در اسكار مي گويد: "از اينكه يك فيلم ايراني به اسكار راه پيدا كند و در جمع پنج فيلم غيرانگليسي زبان قرار گيرد، بسيار خوشحال مي شويم. همان طور كه حضور "بچه هاي آسمان" در اسكار براي همه ما اتفاقي خوشحال كننده بود."

او از اسكار به عنوان يك بازي بين المللي نام مي برد و مي افزايد: "واقعيت اين است كه همه مي دانيم اسكار يك بازي بين المللي است. اين چندمين سال است كه فيلم هايي از ايران براي حضور در اين رقابت معرفي مي شوند و در نهايت موفقيتي به دست نمي آورند، اين ها همگي نشان از آن دارد كه ورود به جمع فيلم هاي پذيرفته شده در اسكار چندان ساده نيست."

طالبي نژاد وجود يك پخش كننده قوي را يكي از عوامل مهم براي موفقيت فيلمي در اسكار مي داند و مي گويد: "مطرح شدن يك فيلم در اسكار نيازمند وجود پخش كننده قوي براي آن است. از آنجا كه "كافه ترانزيت" محصول مشترك است حتماً پخش كننده اي خارجي دارد و كميته انتخاب با تكيه به توانايي هاي اين پخش كننده "كافه ترانزيت" را برگزيده اند."

او برگزاري اسكار را اينچنين تحليل مي كند: "اسكار جشن سرمايه هاي بزرگ است؛ سرمايه هاي بزرگ در زمينه توليد و پخش فيلم. بنابراين فيلمي در اين رقابت موفق مي شود كه وابسته به اين سرمايه هاي بزرگ باشد. "بچه هاي آسمان" زماني كه آن موفقيت را در اسكار به دست آورد، توسط پخش كننده ميراماكس ارائه شده بود كه همين مسئله تاثير بسيار زيادي در سرنوشت آن داشت."

طالبي نژاد تاكيد مي كند سرنوشت "كافه ترانزيت" را در اسكار 2007 پخش آن تعيين مي كند. او همچنين معتقد است هيات انتخاب اسكار در انتخاب فيلم ها چندان مستقل عمل نمي كنند.