مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهرک پیامبر اعظم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مخزن آب ۱۰ هزار متر مکعبی بندرعباس بیان داشت: پروژه احداث خط انتقال آب در شهرهای بندرعباس، تخت و قلعه قاضی، دشتی و قشم (طولا) در مجموع به طول به طول ۳۶.۳ کیلومتر ، احداث ایستگاه پمپاژ سد جگین ، احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شمال غرب بندرعباس ، اصلاح و بازسازی شبکه آب شهرها به طول۴۵.۵ و پروژه اجرای سیستم تله متری حاجی آباد از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در بخش آب است که در مجموع ۴۳۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعتبار برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی گفت: در بخش فاضلاب نیز پروژه های خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای بندرعباس و قشم (اجرای شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهرک مسکونی سپاه و مسکن مهر طولا) در مجموع به طول ۱۵.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد ریال در این دهه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در خصوص پروژه های فاضلاب شهر بندرعباس نیز گفت: این پروژه ها در محلات مرکز و غرب شهر به طول ۹.۵ کیلومتر است که با هدف جمع آوری و تصفیه فاضلاب خانگی و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و بهبود محیط زیست شهری با اعتباری بالغ بر۵۲ میلیارد ریال اجرا شده است.