بايد نسل جوان را با ريشه ها و پيشينه ها پيوند داد





اين شاعر معاصر درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : ما در فضايي كه آميخته با عرفان اسلامي است تربيت شده ايم و عرفان قسمتي از شعر فارسي به شمار مي رود .

مصطفي محدثي خراساني درخصوص جايگاه عرفان درشعر امروز، افزود : امروز وجود عرفان درشعرهاي فارسي داراي اهميت زيادي است و از اين دست مي توان به آثار دكتر محمدرضا شفيعي كدكني و قيصرامين پوراشاره كرد .

وي ياد آور شد : ما بايد بتوانيم بين شعر نسل امروز و گذشته پيوندي شفاف و عميق ايجاد كنيم و ازحاصل اين دو نسل بتوانيم به آثاري آميخته با تعادل و معرفت دست يابيم . همچنين عرفان را بسيار نزديك با اشعارخود احساس كنيم .

وي تصريح كرد : براي تقويت و رشد عرفان درشعر ابتدا بايد در جهان بيني و دفاع از شعر شاعران برخواست ، سپس در انعكاس آن تلاش كرد ، بسياري از مباني و مفاهيم شعرهاي فارسي از اصلي غيرقابل تغيير برخوردارند و در طول تاريخ و معرفت شناسي اين را ثابت كرده اند و در زمانهاي مختلف نيزمتفاوت بوده است .

محدثي اظهارداشت : اگر بخواهيم جريان عرفان را درشعرامروز وسعت بخشيم ، بايد با نگاه عميق تري به آن بپردازيم تا با جلوه هاي بيشتري در شعر فارسي آشنا شويم .

وي همچنين گفت : شعرعرفاني با زمان شاعراني چون حافظ و سعدي متفاوت است و انديشه هاي اين دو زمان با هم فرق دارد كه از جمله مي توان به استفاده از كلماتي چون خال ، مي ، ساقي اشاره كرد كه دربيشتراشعارگذشتگان يافت مي شود .

وي در ادامه گفت : درشعرامروز مي توان با استفاده از نمادها ، سمبل ها ، نشانه ها و مباني تغيير يافته از شعر گذشتگان درلابه لاي شعرهاي معاصر امروز نيز اين اصطلاحات و عناصر را با زبان امروز در شعر به كار گرفت .

محدثي خراساني در رابطه با ارتباط عرفان و انسان خاطرنشان كرد : انسان بدون عرفان و معرفت معني ندارد عرفان قطعا هميشه در جلوه هايي متفاوت خود را در وجود انسان ظاهر مي كند .