رضا پیرایش در گفتگو با خبرنگار مهر از تحصیل ۱۱ هزار دانشجو در مرکز علمی کاربردی واحد زنجان خبر داد و افزود: ۱۸ مرکز علمی و کاربردی در استان زنجان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: این دانشجویان در رشته های فرهنگ، فنی و مهندسی و هنر و کشاورزی دانشجو تربیت می کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان به اعزام کاروان راهیان نور اشاره کردو گفت: اطلاع رسانی برای اعزام به راهیان نور انجام شده ومشکلی برای ثبت نام اساتید و دانشجویان وجود ندارد.

پیرایش تاکید کرد:اگر متقاضی با خانواده برای ثبت نام در راهیان نور باشد موردی نیست.

وی افزود: رسالت دانشگاه علمی _کاربردی تربیت تکنسین و کارشناس در رشته های مختلف می باشد.

پیرایش از وجود ۱۴۷ رشته در مقطع کاردانی و ۸۲ کد رشته در مقطع کارشناسی در سال ۹۵ خبر داد و اظهار کرد: از این مجموع ۴۹ درصد دانشجویان در بخش صنعت، ۳۴ درصد دربخش مدیریت وخدمات اجتماعی، ۱۴ درصد فرهنگ و هنر و ۲ درصد در بخش کشاورزی مشغول به تحصیل هستند و ۲۲۹ کد و محل رشته در سال ۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در واحد استان زنجان پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان تصریح کرد: کیفیت بخشی به آموزش اولویت کاری دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان است و در این راستا توجه و تاکید ویژه باعث ارتقای آموزش می شود.

پیرایش افزود: کیفیت بخشی و ارتقای آموزشی در سال تحصیلی جدید مورد توجه این دانشگاه است و باید به سمت سیاست‌ افزایش کیفیت آموزشی حرکت کنیم.