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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۰

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان خبر داد:

تحصیل ۱۱ هزار دانشجو در مرکز علمی کاربردی واحد زنجان

تحصیل ۱۱ هزار دانشجو در مرکز علمی کاربردی واحد زنجان

زنجان-رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان از تحصیل ۱۱ هزار دانشجو در مرکز علمی کاربردی واحد زنجان خبر داد.

رضا پیرایش در گفتگو با خبرنگار مهر از تحصیل ۱۱ هزار دانشجو در مرکز علمی کاربردی واحد زنجان خبر داد و افزود: ۱۸ مرکز علمی و کاربردی در استان زنجان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: این دانشجویان در رشته های فرهنگ، فنی و مهندسی و هنر  و کشاورزی دانشجو تربیت می کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان به اعزام کاروان راهیان نور اشاره کردو گفت: اطلاع رسانی برای اعزام به راهیان نور انجام شده ومشکلی برای ثبت نام اساتید و دانشجویان وجود ندارد.

پیرایش تاکید کرد:اگر متقاضی با خانواده  برای ثبت نام در راهیان نور باشد موردی نیست.

وی افزود: رسالت دانشگاه علمی _کاربردی تربیت تکنسین و کارشناس در رشته های مختلف می باشد.

پیرایش از وجود  ۱۴۷ رشته در مقطع کاردانی و ۸۲ کد رشته در مقطع کارشناسی در سال ۹۵ خبر داد و اظهار کرد: از این مجموع ۴۹ درصد دانشجویان در بخش صنعت، ۳۴ درصد دربخش مدیریت وخدمات اجتماعی، ۱۴ درصد فرهنگ و هنر و ۲ درصد  در بخش کشاورزی مشغول به تحصیل هستند و  ۲۲۹ کد و محل رشته در سال ۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در واحد استان زنجان پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان تصریح کرد: کیفیت بخشی به آموزش اولویت کاری دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان است و در این راستا توجه و تاکید ویژه باعث ارتقای آموزش می شود.

پیرایش افزود: کیفیت بخشی و ارتقای آموزشی در سال تحصیلی جدید مورد توجه این دانشگاه است و  باید به سمت سیاست‌ افزایش کیفیت آموزشی حرکت کنیم.

کد مطلب 3892105

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