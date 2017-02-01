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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۵:۱۹

تا پایان سال ۹۵ صورت می گیرد؛

توزیع ۲۵ وعده شیر بین دانش آموزان تهرانی

توزیع ۲۵ وعده شیر بین دانش آموزان تهرانی

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، گفت: حدود ۲۵ وعده شیر بین دانش آموزان تهرانی پیش از پایان سال ۹۵ توزیع می شود.

علیرضا کمرئی در گفتگو با خبرنگار درباره توزیع شیر در مدارس شهر تهران، افزود: با تامین اعتباری که در آموزش و پرورش صورت گرفت، توزیع شیر در کلیه مدارس شهر تهران در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که در حدود ۲۵ وعده شیر به دانش آموزان تهرانی پیش از پایان سال ۹۵ داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: امیدواریم با تامین اعتبار در سال تحصیلی آینده این مسئله استمرار پیدا کند تا بتوانیم دفعات توزیع شیر را پس از عید نیز تکرار کنیم.

کمرئی افزود: اعتباری که تخصیص داده شده است، برای ۲۵ وعده با قیمت مصوب مشخص شده است که آمادگی توزیع را تا پایان سال  ۹۵ داریم.

کد مطلب 3892106

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
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      منم معلم یکی از مدارس استان سیستان و بلوچستانم. متاسفانه تا کنون یک پاکت شیر به اینجا نرسیده. طبق روال سال های پیش شیر بعد از عید نوروز به اینجا می رسه که به علت گرمافاسد میشه.

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