توزیع ۲۵ وعده شیر بین دانش آموزان تهرانی

علیرضا کمرئی در گفتگو با خبرنگار درباره توزیع شیر در مدارس شهر تهران، افزود: با تامین اعتباری که در آموزش و پرورش صورت گرفت، توزیع شیر در کلیه مدارس شهر تهران در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که در حدود ۲۵ وعده شیر به دانش آموزان تهرانی پیش از پایان سال ۹۵ داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: امیدواریم با تامین اعتبار در سال تحصیلی آینده این مسئله استمرار پیدا کند تا بتوانیم دفعات توزیع شیر را پس از عید نیز تکرار کنیم.

کمرئی افزود: اعتباری که تخصیص داده شده است، برای ۲۵ وعده با قیمت مصوب مشخص شده است که آمادگی توزیع را تا پایان سال ۹۵ داریم.