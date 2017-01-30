ساخت تالار شهر به شهرداری شیراز واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: در آستانه تصویب بودجه سال ۹۶ شهرداری شیراز صادقانه اعلام می کنم چنانچه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بعلت مشکلات مالی دولت توان ساخت تالار سعدی و تالار شهر را ندارند، زمین دو مجموعه را که اولی متعلق به شهرداری است ، تحویل تا از طریق بودجه سال ۹۶ با همت و حمایت اعضای شورا و شهرداری هر دو مجموعه را تحت مدیریت شهرداری ساخته و برای استفاده آماده شود.

وی ادامه داد: انتظار طولانی مدت هنرمندان فرهیخته روح و روان ما را سوهان کشی می کند چنانچه بتوانیم با همکاری، این دو پروژه را به سرانجام برسانیم، افتخار دیگری در کارنامه درخشان شورا و شهرداری ثبت و ماندگار خواهد ماند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: از آنجائیکه شورا و شهرداری شیراز قصد دارند در سال ۹۶ پروژه بزرگ مجموعه فرهنگی – ورزشی ۳ هزار نفره را در شیراز کلید بزند و دریف بودجه آن مشخص شده، از تمامی فرهیخته گان این عرصه تقاضا دارم طرح ها و پیشنهادات خود را به کمسیون فرهنگی اجتماعی شورا ارائه دهند تا مورد استفاده قرار گیرد.

هاجری در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره های فجر شیراز اشاره کرد و گفت: علی رغم بی مهری متولیان جشنواره فیلم فجر در شیراز نسبت به شورا و شهرداری شیراز از دبیر شورای فرهنگ عمومی درخواست داریم کلیه مصوبات شورای فرهنگ عمومی را به کمسیون فرهنگی – اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز تحویل تا بعضی مصوبات اجرا نشده را همچون طرح مسجد محوری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با همت و حمایت شورا و شهرداری عملیاتی کنیم.