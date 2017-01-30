به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حیدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل اظهار داشت: ۳۸ دستگاه اجرایی استان به سامانه رخدادهای رایانه ای مجهز کرده ایم.

وی افزود: هر مشکلی در حوزه سایبری کشور اتفاق بیافتد، توسط این سامانه ارجاع داده می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با اشاره به اینکه مرکز «آپا»، مرکز اطلاع رسانی و بازوی قرارگاه سایبری است، اظهار داشت: در رابطه با این مرکز، ۳ آزمایشگاه در دست اجرا است که ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این طرح ها اختصاص یافته است.

حیدری هدف اصلی این طرح را کاهش حملات سایبری عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا، ۱۷۰ نفر از مدیران حوزه فناوری اطلاعات را در چهار حوزه آموزش داده ایم.