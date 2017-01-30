  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان:

۳۸ دستگاه اجرایی لرستان به سامانه رخدادهای رایانه‌ای مجهز شدند

۳۸ دستگاه اجرایی لرستان به سامانه رخدادهای رایانه‌ای مجهز شدند

خرم آباد- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان گفت: در راستای بالا بردن امنیت فضای سایبری، ۳۸ دستگاه اجرایی را به سامانه رخدادهای رایانه ای مجهز کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حیدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل اظهار داشت: ۳۸ دستگاه اجرایی استان به سامانه رخدادهای رایانه ای مجهز کرده ایم.

وی افزود: هر مشکلی در حوزه سایبری کشور اتفاق بیافتد، توسط این سامانه ارجاع داده می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با اشاره به اینکه مرکز «آپا»، مرکز اطلاع رسانی و بازوی قرارگاه سایبری است، اظهار داشت: در رابطه با این مرکز، ۳ آزمایشگاه در دست اجرا است که ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این طرح ها اختصاص یافته است.

حیدری هدف اصلی این طرح را کاهش حملات سایبری عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا، ۱۷۰ نفر از مدیران حوزه فناوری اطلاعات را در چهار حوزه آموزش داده ایم.

کد مطلب 3892202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه