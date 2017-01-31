دلیل تمایل پرسپولیس برای جذب هافبک استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم فوتبال پرسپولیس پس از اینکه پرونده نقل و انتقالات زمستانی استقلال بسته شد، به فکر جذب بازیکن این تیم افتادند و با مدیر برنامه های وی وارد مذاکره شدند.

روزبه چشمی که در اواسط فصل گذشته با پارگی رباط صلیبی مواجه شد، نامش از لیست استقلال خارج شد تا این تیم بتواند بازیکن جدید بگیرد.

این بازیکن که قرارداد داخلی اش دو فصل دیگر با استقلال باقی مانده بود، به علت بسته شدن پرونده نقل و انتقالات آبی ها نتوانست دوباره به استقلال بازگردد و همین مساله موجب شد تا مسئولان پرسپولیس به فکر جذب وی بیفتند.

البته یکی از دلایل اصلی که باعث شده پرسپولیسی‌ها به فکر جذب وی بیفتند، دو پسته بودن این بازیکن است زیرا چشمی که در استقلال به عنوان یک هافبک دفاعی به بازی گرفته می‌شد،توانایی بازی در قلب خط دفاع را نیز دارد.

پرسپولیسی‌ها در حال مذاکره با مدیر برنامه های این بازیکن هستند و قرار است طی یکی دو روز آتی این بازیکن جوابش را به پرسپولیس بدهد. چشمی پیش از حضور در استقلال و صبا سابقه حضور در پرسپولیس را دارد.