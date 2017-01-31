تعیین قهرمان رالی کشور به مرحله آخر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، با پیروزی آرمان طاهردوست در پنجمین رالی فصل و رتبه چهارمی محمدمهدی ابوترابیان پیشتاز رده بندی فصل، تعیین قهرمان رانندگان فصل ۹۵ مسابقات رالی قهرمانی کشور به رالی آخر در سمنان موکول شد.

در پنجمین رالی فصل، که در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته در استان اصفهان و اطراف منطقه متین‌آباد برگزار شد، پس از دو روز رقابت طاقت‌فرسا، آرمان طاهردوست و علی شیبانی از تیم ستارگان سرعت، که با خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ رقابت می‌کردند، رده اول را کسب نمودند تا همچنان امیدهای خود برای کسب قهرمانی فصل را زنده نگه دارند.

هرمز کلهر و کامران حاتم‌خانی که با خودرو ریو و از تیم سایپا در این رالی حاضر بودند، در رقابتی نزدیک و جذاب نهایتا عنوان دوم را کسب کردند تا دومین سکوی پیاپی خود و تیم سایپا را به دست آورده باشند.

در رده سوم نیز دیگر خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ تیم ستارگان سرعت قرار گرفت. فرید پروین و حسین فرازمند با این عنوان، اولین سکوی این فصل خود را به دست آوردند تا ستارگان سرعت در رقابت با تیم گردشنما برای کسب عنوان قهرمانی تیمی فصل، امتیازات ارزشمندی را کسب کرده باشد.

محمد مهدی ابوترابیان و مسعود اسماعیل زاده از تیم گردشنما که با خودرو پژو پارس در مسابقات شرکت می‌کنند، در این رالی چهارم شدند اما همچنان پیشتاز جدول رده‌بندی باقی ماندند. در رده های بعدی نیز اردلان غزنوی و شهرام برادران از سایپا، شهاب پیشانیدار و مسعود واحدی از سایپا و میثاق قاسمی و حامد مجد از گردشنما به ترتیب پنجم تا هفتم شدند.

فصل ۹۵ مسابقات رالی قهرمانی کشور ۵ اسفند ماه با رالی ششم در سمنان به پایان می‌رسد تا قهرمانان این فصل رقابت‌ها مشخص شوند.