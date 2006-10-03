به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اعلام كرد اين جشنواره غيررقابتي طي روزهاي 13 تا 23 مهرماه در سن ‌فرانسيسكو پذيراي بيش از 200 فيلمساز از سراسر جهان است. از ايران هم پويانمايي "ماه بود و روباه" بابك نظري، "كافه ستاره" سامان مقدم و "چوپان دروغگو" سيروس حسن‌پور در بخش‌هاي مختلف جشنواره روي پرده مي روند.



جشنواره ميل والي در سال 1978 بنيان ‌گذارده شده و هر سال بيش از چهل هزار نفر با حضور در اين رويداد سينمايي به تماشاي فيلم‌هاي مورد علاقه‌شان مي‌نشينند. ميل والي در سن ‌فرانسيسكو از شش بخش نمايش اول، سينماي جهان، سينماي آمريكا، دهكده فيلم‌هاي مستند، فيلم كودكان و فيلم كوتاه تشكيل شده است.



"ماه بود و روباه" بر اساس برنامه تنظيم‌شده جشنواره روزهاي 22 و 23 مهر اكران خواهد شد. جشنواره فيلم ميل والي تنها آثار جديد هنرمندان جوان را كه پيش از اين در آمريكا توزيع نشده باشد به نمايش مي‌گذارد.