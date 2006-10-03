كشته هاي ناشي از تصادفات امسال 15 هزار نفر كاهش يافت / در صورت تصويب 5 نوع گواهينامه در 4 رنگ صادر مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار سيد كمال هاديان فر در مراسم افتتاح نمايشگاه تخصصي پليس راهنمايي و رانندگي گفت : با توجه به اينكه طول آزاد راهها 7/1 درصد كل راههاي كشور بوده و طول راههاي فرعي 57 درصد راههاي كشور است، طي 6 ماهه اول سال 84 و 85 ، يك چهارم مرگ و مير ها به كشته هاي ناشي از تصادفات جاده اي در كشور اختصاص يافته به طوريكه علاوه بر خسارت جاني 6 هزار ميليارد تومان خسارت مالي بر جاي گذاشته است .

وي افزود : هم اكنون 8 ميليون 300 هزار خودرو و نيز 7 ميليون موتورسيكلت در كل كشور تردد مي كنند به گونه اي 100 درصد سفرهاي درون شهري با خودروها و موتور سيكلت ها انجام مي شود.

هاديان فر ادامه داد: هم اكنون سهم ناوگان عمومي در جاده هاي كشور 250 ميليون فقره به طور ساليانه است به گونه اي 40 درصد سفرهاي درون جاده اي نيز با استفاده از ناوگان عمومي انجام مي شود .

وي در رابطه با عملكرد پليس نامحسوس يادآور شد : در اين رابطه 87 هزار و 979 فقره سيستم هاي نامحسوس ما برخورد با رانندگان متخلف را در حوزه ترافيك به ثبت رسانده است .

هاديان فر در رابطه با وضعيت تصادفات گفت : با توجه به رشد 1/1 درصدي بستر عبور و مرور در كشور و نيز افزايش 2 ميليون وسيله نقليه عمومي و همچنين 5/1 ميليون راننده جديد انتظار مي رفت هزار و 840 نفر به كشته هاي سال گذشته بايد اضافه مي شد در حالي كه بر اساس امار طي 6 ماهه اول سال جاري 12 هزار و 506 نفر كشته در حوادث جاده اي داشته ايم .

وي با بيان اينكه 9/1 درصد افزايش سفرهاي درون شهري در 6 ماهه اول سال جاري داشته ايم، اظهار داشت : بايد اين امر را نظر گرفت كه در اين آمار روزهاي پر تردد همچون روزهاي اول مهر را نيز در اين آمار لحاظ كرده ايم.

جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا مهمترين اهداف عمده ناجا در ارائه خدمات را سرلوحه قراردادن منشور ديني ، اخلاق حرفه اي، اعتماد آفريني و پيش بيني پذيري براي ارائه خدمات به مردم عنوان كرد .

وي در رابطه با شماره گذاري پلاك خودروها در 6 ماهه اول سال جاري گفت : با تلاش ناجا زمان شماره گذاري پلاك خودروها از 47 روز به 5/4 روز كاهش يافته است .به گفته وي در بحث تعويض پلاك 5/7 برابر رشد نسبت به 6 ماهه اول سال 84 داشته ايم .

هاديان فرد در خصوص تعويض پلاك خودروها اظهار داشت : با اجراي طرح جديد بهبود تعويض پلاك خودروها قرار است 40 درصد رشد در ميزان عملكرد راهنمايي و رانندگي در اين بخش داشته باشيم همچنين اين طرح به گونه اي است كه مراجعات مردم به مراكز شماره گذاري كاهش يافته و اين اقدامات با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و ادارات پست سراسر كشور صورت پذيرد .

وي اظهار اميدواري كرد : طرح تعويض پلاك خودروها طي 22 ماه و 15 روز ديگر به پايان برسد .

جانشين معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص طراحي گواهينامه هاي جديد گفت : در صورت تصويب 5 نوع گواهينامه در 4 رنگ صادر مي شود به گونه اي كه گواهينامه هاي كاغذي فعلي به پلاستيك pvc تبديل مي شود به طوريكه اقدامات امنيتي از جمله هوشمند بودن كارت ها و حساس بودن به مواد شيميايي پاك كننده در اين كارت ها لحاظ شده است .

وي در رابطه با افزايش توان پليس در رابطه با كاهش تلفات حوادث جاده اي اظهار داشت : با افزايش 5 هزار نيروي پليس و همچنين خريد 2 هزار دستگاه خودرو به همراه جلب همكاري مردم به عنوان نيروهاي راهبان مي توانيم اقدام موثري در اين بخش برداريم .